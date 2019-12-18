Погода в Украине 18 декабря приятно удивит всех, поскольку некоторые регионы прогреются до рекордных «плюсов»

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, в среду, 18 декабря, погода порадует украинцев теплом и солнцем. Ветер будет в пределах 5-10 м/с. Столбики термометров ночью упадут до 3-5 выше нуля. А днем воздух прогреется до небывалых 10-12 по Цельсию.

Жителям юга, запада и украинского Крыма завтра стоит ожидать немыслимых для зимы +12-14 градусов.

Небольшое похолодание стоит ожидать в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Там воздух прогреется лишь до 2-7 тепла днем.

А вот жителям Киева, согласно прогнозу синоптиков, стоит ожидать 11-14 тепла. Ночью воздух остынет до 1-5 по Цельсию.

Как сообщалось ранее, в последние дни погода ставит украинцев в тупик: зима будто бы взбесилась. Специалисты утверждают, климат меняется, и невероятное потепление, которое мы сейчас можем наблюдать, продлится и далее. А закончится все тем, что зима сократится, "потеряв" один месяц, и станет не такой суровой, как была ранее.

О кардинальной смене климата ранее заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух. По ее словам, за год температура повышается на 0,1 градус, а к концу 21 века в Украине станет жарче уже на 3,2 градуса. Это по среднеоптимистическому прогнозу. Следуя из этого, теплый период может стать больше до 2-3 недель.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – отметила Балабух.

Напомним, погода на Новый год и Рождество удивит всех, прогноз резко изменился: к чему готовиться

Как сообщала Politeka, назван напиток, который спасает от зимней депрессии

Также Politeka писала, погода сошла с ума, зима в Украине отменяется: появился свежий прогноз