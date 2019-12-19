Погода в Украине 19 декабря устроит настоящий аномальный дебош, поскольку столбики термометров будут зашкаливать

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцетра.

Так, практически по всей территории страны ожидается туман. Видимость составит около 200-500 метров, поэтому синоптики просят водителей быть осторожнее.

Кроме того, в стране также введут I уровень опасности, желтый.

Осадков ожидать не стоит. Средняя температура в южной и западной областях будет около 8-13 градусов выше нуля днем, и 1-5 тепла ночью. На остальной части Украины будет немного холоднее – 5-9 по Цельсию. Ночью воздух остынет до 1-4 тепла.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, также будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до 6-9 по Цельсию, а вот ночью стоит готовится к 3-6 тепла.

Как сообщалось ранее, погода подготовила украинцам настоящие «американские горки». На Николая, 19 декабря, в Украине будет сухо и более менее тепло. Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко:

«Температура еще остается достаточно высокой. В южной части страны и западных областях в течение дня +8 - +13», - отмечает автор. Вместе с тем известно, что на остальной территории предусматриваются температуры немного ниже:

«От 5 до +9 градусов. Осадков 19 декабря в Украине не будет». Небольшое снижение температуры воздуха также ожидается в Киеве:

«Максимально днем +6, +7 градусов. Осадки маловероятны. 20-го декабря похолодает еще на 2-4 градуса». Вместе с тем, отмечает специалист, на следующий день, 21 декабря, температура воздуха снова повысится.

На Востоке следует ожидать серьезных порывов ветра:

«Северо-восточный, порывистый, до сильного, осторожно!».

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