Актер Максим Виторган, и быший муж Ксении Собчак, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о военных в Крыму

По словам президента Росси, люди, блокировавшие военные части в Крыму, не имели отношения к российским войскам.



Максим Виторган довольно ярко и с иронией прокоментировал такое заявление главы Кремля.

«Как же это Президент отказывается от своих солдат, которые выполняют благородную миссию позащите сограждан от фашистов? Наоборот, должен же с гордостью говорить: да!это мы!это наши парни! Разве нет? И еще вопрос. Вот есть поименный список погибших на Майдане, они опознаны, похоронены... Это, напомню, там, где сейчас «хаос и без властие». А где какие-то списки погибших россиян, о которых говорит один влиятельный политик. Они есть?» - высказал он.

Ранее мы сообщали, что драка между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым в кафе Китай-города в центре Москвы стала достоянием общественности. По словам очевидца, Виторган и Боголюбов оказались в одном заведении и спустя некоторое время вышли на улицу.

Между мужчинами началась драка. Однако, как отмечает очевидец, телохранители не вмешивались, дав вволю помахать кулаками своим разбушевавшимся клиентам.

В результате драки Константин Богомолов получил травмы и вынужден был вытирать кровь, однако от госпитализации актер категорически отказался.

Напомним, Шнуров и Собчак устроили публичные разборки из-за развода ведущей.

Как сообщала Politeka, Собчак шокировала поклонников «деревенским» макияжем.

Также Politeka писала, что муж Собчак снял обручальное кольцо после слухов об изменах жены.