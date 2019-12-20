Коронная фраза главы РФ Владимира Путина о том, что, захватывая Украину, российские солдаты будут стоять за спинами наших женщин и детей, стала реальностью

Такое заявление президент России сдела во вреся аресс-конференции 4 марта 2014 года, однако с тех пор оно не утратило актуальности, а стало основным отличием агрессора: прятаться за мирных жителей, подло прикрываясь ими.

Очередное тому подтверждение – история, рассказанная на странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Фейсбуке. Автор сообщения опубликовал два снимка, на одном из которых – окровавленный бронежилет погибшего защитника Украины, на втором – ребенок в розовой куртке на позициях ВСУ за несколько минут до фатального выстрела российского снайпера. Кадр зафиксирован нашей разведкой со стороны противника.

«Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнутых опасности? Очевидно, так. Пользуется этим? Видите сами.Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую ​​коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной», – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи не сдерживали эмоций:

«Ну так ***ло в самом начале сказал, что они будут прятаться за спинами женщин и детей! Чему тут удивляться?!», «Надеюсь, это будет использовано дипломатами на всех переговорах с западными партнерами? Итальянцам особенно нужно такие вещи демонстрировать. Венграм также. И далее по списку», «Виноваты сами украинцы ... разговорами ничего не изменить».

Напомним, Путин припомнил злодеяния Гитлера, россияне заподозрили неладное.

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