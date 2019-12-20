В сети подняли на смех и возмутились высказываниям президента России Владимира Путина о Гитлере

Как сообщает Politeka, кадры позора опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов.

"Путин: Из высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении «еврейской проблемы» - выслать евреев из Европы в «колонии» в Африку на вымирание. Это первый шаг к холокосту. Посол Польши об этом: Если это произойдет, мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве", - расшифровал он видео.

Путин: Из высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении «еврейской проблемы» - выслать евреев из Европы в «колонии» в Африку на вымирание. Это первый шаг к холокосту. Посол Польши об этом: Если это произойдет, мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве pic.twitter.com/WSGeDOqFT9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2019



В сети возмутились таким заявление президента России.



"К чему мусолить еврейский вопрос? Пусть Израиль его мусолит если сочтёт нужным. Да и цитирование фюрера (Гитлера) какую может решить проблему если та проблема осталась в далёком прошлом, а сейчас её уже нет и наверняка уже не будет? Я перестал понимать происходящее в России. Устал! ", "С какой целью Путин затронул эту тему с лидерами СНГ? Что он этим хочет добиться или просто поговорить? ", За панов по серьёзному как то взялся ВВП... Ой вэй... ", - писали под видео.

Ранее Владимиру Путину припомнили конфуз во время Нормандского саммита. Поводом для появления едких комментариев стал момент, когда российский президент на встрече лидеров Нормандской четверки Владимир Путин пошел в туалет в сопровождении шестерых охранников.

В привычном дял себя стиле решил высмеять лидера Кремля художник Игорь Поночевный, известный под творческим псевдонимом "Алеша Ступин".

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, сидящего на унитазе, в окружении вооруженных до зубов охранников, которые проверяют туалетную комнату по всему периметру.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе



