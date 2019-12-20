Российский президент Владимир Путин ни под каким предлогом не намерен возвращать Украине контроль над границей

Это стало понятно из итоговой пресс-конференции, на которой глава РФ призвал украинские власти провести местные выборы еще до передачи Киеву контроля над украино-российской границей, таким образом якобы выполняя Минские соглашения.

В свою очередь известный украинский журналист Роман Цимбалюк обратил внимание на то, что кремлевский небожитель то ли призабыл, то ли сознательно игнорирует тот момент, что выборы невозможны по украинскому законодательству до тех пор, пока Россия контролирует границу.

Это объясняется тем, что при подобном раскладе ни одна украинская партия, ни один украинский кандидат не смогут попасть на территорию ОРДЛО и взять участие в выборах.

Если же они туда каким-то образом попадут, то либо этот какндидат или партия работают на Кремль, либо же они попадут в подвалы «МГБ ДНР».

Таким образом сейчас реализация Минских соглашений застопорилась на вопросе выборов. Исходя из требований Путина, граница будет передана под контроль Украины только на следующий день после выборов. Если же их не будет, то и контроля нашему государству не видать.

«Выводы очевидны», – резюмировал Цимбалюк.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал юго-восточные территории Украины российскими и пообещал разобраться с этим. Во время итоговой пресс-конференции он заявил, что «в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».

Напомним, Путин перешел все границы и разразился бредом об украинцах.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.