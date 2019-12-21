Актер Михаил Ефремов объяснил свое сравнение русского народа с гнидой

Об этом сообщают российские СМИ.

В 2013 году артист заявил, что "наш народ - не ребенок, а мерзкая подростковая гнида". Его спросили, что он тогда имел в виду.

"Завистливость, крикливость, истеризм, - все, что потом и проявилось в 2014 году", - пояснил Ефремов.

При этом он назвал себя "неотъемлемой частью" народа, добавив, что сам обладает этими качествами с той лишь разницей, что ему бывает чаще это стыдно. Кроме того, актер считает россиян слишком наивными.

Популярные статьи сейчас

Лорак опозорилась в латексном костюме, скопировав образ MARUV: "Носи свое, ужас"

Астафьева сбросила одежду ради интимных фото в кружевах: "Все свое и натуральное!"

Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!"
Показать еще

Михаил Ефремов

"На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивы. Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так ... Государство, тот же" МММ ". Ну это же разводилово , это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы ", - заявил актер.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов рассказал, как, по его мнению, могут помириться Украина и Россия. Свои мысли по этому поводу он озвучил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» .

Ефремов считает, что Украина якобы откажется от Крыма, если украинцам разрешить брать плату за проезд по Крымскому мосту.

При этом актер уверен, что «крымский вопрос» легко решить с помощью денег: «Мне кажется, что если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».

Но актер сам опроверг свое предложение, отметив, что россиянам не понравится, что Украина будет продавать «их бесплатный газ».

Михаил ефремов

Также Ефремов заявлял, что отказывается от проектов в Крыму, поскольку ему могут запретить въезд в Украину.

Ранее в сети появилось видео, как российский актер в не очень трезвом состоянии «набросился» на силовиков Путина во время разгона протестов.

На кадрах видно, как Ефремов отбирает у одного из силовиков громкоговоритель и начинает в него что-то рассказывать. Сам он при этом признается, что был «в го**о».

Напомним, Ефремов без стыда припечатал россиян.

Как сообщала Politeka, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Также Politeka писала о том, что Ефремов ошарашил россиян неожиданным предложением.