Актер Михаил Ефремов объяснил свое сравнение русского народа с гнидой

Об этом сообщают российские СМИ.

В 2013 году артист заявил, что "наш народ - не ребенок, а мерзкая подростковая гнида". Его спросили, что он тогда имел в виду.

"Завистливость, крикливость, истеризм, - все, что потом и проявилось в 2014 году", - пояснил Ефремов.

При этом он назвал себя "неотъемлемой частью" народа, добавив, что сам обладает этими качествами с той лишь разницей, что ему бывает чаще это стыдно. Кроме того, актер считает россиян слишком наивными.

"На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивы. Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так ... Государство, тот же" МММ ". Ну это же разводилово , это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы ", - заявил актер.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов рассказал, как, по его мнению, могут помириться Украина и Россия. Свои мысли по этому поводу он озвучил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» .

Ефремов считает, что Украина якобы откажется от Крыма, если украинцам разрешить брать плату за проезд по Крымскому мосту.

При этом актер уверен, что «крымский вопрос» легко решить с помощью денег: «Мне кажется, что если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом».

Но актер сам опроверг свое предложение, отметив, что россиянам не понравится, что Украина будет продавать «их бесплатный газ».

Также Ефремов заявлял, что отказывается от проектов в Крыму, поскольку ему могут запретить въезд в Украину.

Ранее в сети появилось видео, как российский актер в не очень трезвом состоянии «набросился» на силовиков Путина во время разгона протестов.

На кадрах видно, как Ефремов отбирает у одного из силовиков громкоговоритель и начинает в него что-то рассказывать. Сам он при этом признается, что был «в го**о».

Напомним, Ефремов без стыда припечатал россиян.

Как сообщала Politeka, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Также Politeka писала о том, что Ефремов ошарашил россиян неожиданным предложением.