Российский актер Михаил Ефремов высказался по поводу своего отношения к Украине

Ефремов нередко высмеивает политику Путина по отношению к внутренним проблемам РФ, аннексии Крыма, Евромайдана и многих других.

Так, он считает, что Россия должна отдать Крымский мост Украине и поставлять газ в страну бесплатно и только в этом случае, по его мнению, страны смогут примириться.

"Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", - считает актер.

Ефремов, кроме всего прочего, едко высказывался о российском народе и называл их ключевыми чертами завистливость и фальшивый патриотизм.

"Сейчас все на патриотизме. Значит, точно проворовались. Если заговорили о патриотизме, значит, точно дырки в карманах", - считает Ефремов.

Стоит отметить, что еще в 2017 году актер отказался от поездки в Крым именно из-за того, что работа на аннексированном полуострове помешает ему в будущем посетить Украину.

"Если я буду работать в Крыму, меня не пустят в Украину. Я подожду все-таки, пока украинцы не выдохнут или что-то еще... Если так, то я выбираю в данном случае, хотя я в Крыму практически вырос, и там я и начал как артист, как киноартист. Я не могу сказать, что я рыдал в подушку, но это было очень неприятно мне", – поясняет артист.

Недавно мы писали, что Михаил Ефремов объяснил свое сравнение русского народа с гнидой.

Об этом сообщают российские СМИ.

В 2013 году артист заявил, что "наш народ - не ребенок, а мерзкая подростковая гнида". Его спросили, что он тогда имел в виду.

"Завистливость, крикливость, истеризм, - все, что потом и проявилось в 2014 году", - пояснил Ефремов.

При этом он назвал себя "неотъемлемой частью" народа, добавив, что сам обладает этими качествами с той лишь разницей, что ему бывает чаще это стыдно.

Напомним, Ефремов без стыда припечатал россиян.

Как сообщала Politeka, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Также Politeka писала о том, что Ефремов ошарашил россиян неожиданным предложением.