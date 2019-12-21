Ведущий ответил на волнующий многих россиян вопрос: "А что, мы виноваты?"

Владимир Познер признал вину России в конфликте с Украиной

Известный российский ведущий сделал громкое заявление во время встречи в московском ресторане «Жеральдин». Соответствующее видео появилось на его канале на Ютуб.

Познер считает, что Россия еще долго не сможет сблизиться с Украиной. При этом ведущему хватило смелости признать, кто именно виноват в конфликте между странами.

«Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния», - заявил ведущий.

Он также признался, что Владимир Зеленский буквально покорил его своим нестандартным мышлением.

«Он, обратившись к чиновникам Украины, сказал: "Не надо вешать мой портрет у себя в кабинетах, повесьте портреты своих детей. Когда вы будете подписывать какие-то документы – смотрите на них". Я думаю: "Вот замечательно думает человек". Прям покорил», - рассказал Познер.

Он верит в то, что президент Украины хочет вывести свою страну из того тяжелого положения, в котором она оказалась. По словам ведущего, Зеленский также хотел бы нормализовать отношения с Россией, но только на своих условиях.

«Он не хочет быть мальчиком для битья. Он не хочет быть младшим братом. Он не хочет, чтобы мы считали: "Ну, Украина...что-то там возникает". Он хочет быть на равных. И другого способа общаться с Украиной нет», - отметил Познер.

Ранее мы писали о том, что Познер рассказал о своей борьбе с раком. У него впервые обнаружили опухоль в 1993 году - когда врачи диагностировали в США опухоль предстательной железы.

Специалисты настояли на операции. Благодаря тому, что медики вовремя вмешались, а друзья и близкие поддержали - болезнь отступила.

Напомним, Владимир Познер сделал откровенное признание о страшной болезни.

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