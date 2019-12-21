Публицист Анатолий Вассерман считает, что кризисная ситуация в Украине завершится лишь после того, как страна войдет в состав России

Об этом Вассерман написал в своем блоге.

По его словам, сейчас в Украине, Беларуси и России большинство населения - это русскоязычные граждане, и за много лет Беларусь смогла найти способ, чтобы обеспечить себе состоятельность без ущерба для людей, а Украина после независимости даже не искала такие способы.

«Проект Украина давно пора закрывать. По-хорошему, его даже не нужно было открывать, но чем быстрее он сейчас закроется, тем лучше будет для всех, в первую очередь, для украинцев. Вместо Украины появятся Юго-Западный федеральный округ, Новороссийский Федеративный округ в России», - пишет Вассерман.

Также он подчеркнул, что Украина может успокоиться только в составе России, но пока ещё не понятно, в каком формате, и это придется дорабатывать после присоединения.

К слову, вРоссии рассказали, по каким критериям Владимир Путин будет выбирать себе преемника.

Своими рассуждениями на тему того, что будет после завершения этого президентского срока главы РФ, поделился российский публицист и телеведущий Анатолий Вассерман. В интервью РосСМИ он рассказал о своем отношении к идее введения «пожизненного президентства» для Путина.

Вассерман подчеркнул, что в любом случае речь не может идти о бесконечном правлении.

«Рано или поздно в силу биологических причин Владимир Владимирович окажется не в силах исполнять свои нынешние – невероятно трудоёмкие! – обязанности. Полагаю, он намерен уйти от них, пока ещё способен оценивать деятельность любого преемника и при необходимости подсказывать тому лучшие ходы», - считает ведущий.

Он отметил, что Путин уже опробовал такую модель на Дмитрии Медведеве, однако, судя по всему, тот не смог доказать свою способность действовать самостоятельно.

«Если бы тот доказал свою способность верно действовать без подсказок даже в наисложнейших обстоятельствах, Владимир Владимирович вряд ли пожелал бы вернуться в Кремль. Сейчас Дмитрий Анатольевич действует на посту, где его возможные ошибки есть кому исправлять. Но найдётся ли глава правительства, способный допускать меньше ошибок – пока неведомо», - подытожил Вассерман.

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».