Кремлевский шут Владимир Жириновский устроил истерику в эфире главного пропагандистского телеканала России

Одиозный политик сорвался на крик во время обсуждения в студии поставок США летального оружия в Украину, обрушив поток оскорблений в адрес украинского политолога Вадима Трюхана.

«Быстрее упаковывайте чемоданы и бегите из Украины. Потому что в любом месте, где только появится хотя бы один снаряд в сторону Донбасса, вся воинская часть будет уничтожена, дивизия, целая армия, котлован там останется один… Вся территория Украины под наблюдением, никто не шелохнется, никто не успеет на курок нажать, все будет гореть», — вопил Жириновский.

В свою очередь Вадим Трюхан назвал выступление лидера ЛДПР цирком и потребовал не угрожать Украине, чем спровоцировал обострение у Жириновского.

Одиозный политик в свою очередь устроил в студии настоящую истерику.

«Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев…» — кричал Жириновский, подбежав к украинскому политологу и стуча сухим старческим кулаком по столу.

Вадим Трюхан покинул студию, а вслед ему Жириновский: «На вокзал не езжай, Трюхан. Тебя там арестуют».

К слову, пропагандисты подняли шум из-за очередного похищения ВСУ террориста "ЛНР" с оккупированной территории Донбасса

Обсуждение этой темы рупоры Кремля начали в гостях в пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ко всему прочему, он обозвал украинцев террористами, с которыми невозможно вести переговоры. Также невменяемый топ-пропагандист заявил, что невозможно вообще договариваться с представителями Украины ни в одном переговорном формате, который существует.

"Как можно после этого проводить встречу в Минском формате, обсуждать "формулу Штайнмайера", когда вы людей похищаете?!" - взорвался испуганно топ-пропагандист России Владимир Соловьев.

Ко всему прочему, он начал запугивать украинцев ответными атаками со стороны боевиков. По его словам они запросто могут начать похищать солдат украинской армии.

После запугиваний топ-пропандиста, не смог сдержаться и советник главаря "ЛНР" по внешним связям Родион Мирошник. Он начал трубить тревогу из-за проффесиональных действий украинской армии. Он отметил, что ВСУ явно изучили какие-то секретные техники и приемы, которыми их обучили западные партнеры.

Он сказал, что в Украине якобы есть специальный полк, который занимается спецоперациями. По словам Мирошника их постоянно обучают специальные международные учителя-инструкторы, которые приехали из США и Великобритании.

Он начал вещать, что инструкторы появляются здесь, чтобы натаскивать украинских "террористов", против "защитников" Донбасса.

"Они воспитывают террористов, которые работают на нашей территории!" – начал фантазировать террорист, сетуя на то, что у них такого нет.