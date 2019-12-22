82-летний летний житель Беларуси пригрозил Александру Лукашенко и Владимиру Путину
Как передает Politeka.net, на митинге журналистка взяла интервью у местного жителя, который пригрозил сторонникам интеграции с РФ.
"Несмотря на то, что наш народ тихий и покорный, но у него есть силы и такие люди, которые готовы любыми способами защитить свою родину", – ответил мужчина.
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После этих слов пользователи сети высказали свое восхищение таким мужеством.
"Респект дедуле", " Это беларуский дедушка, а не белорусский. Дедушка стреляет хорошо в свои 82, так что не ошибайтесь, а то мало ли что...", "путинская шайка туда придёт и станет всё как в Крыму, тотальное рейдерство, коррупция и бандитизм", - писали под постом.
Ранее мы сообщали, первая волна протестов против объденение России и Беларуси началась 7 декабря. Пока Лукашенко и Путин обсуждали интеграцию и создание Союзного государства на встрече в Сочи, в Минске тысячи людей вышли на протест.
Беларусы с флагами выстроились в «Живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Среди участников были жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.
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