За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля

В 2019 году первая леди стала одной из самых обсуждаемых персон. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. Каждый выход в свет первой леди Украины не остался без внимания. 

Как выглядели самые эффектные образы первой леди Украины.

Костюм для церемонии инаугурации президента

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Для дебютного, в роли жены президента, появления на публике Зеленская выбрала строгое платье и кейп с эффектной вышивкой на спине.

Свой образ она дополнила утонченным украшениями и элегантной прической.

Брючный костюм в Брюсселе

Ультрамодные брюк-кюлоты и жакет с накладными карманами - в таком образе первую леди Украины увидел мир. Свой модный образ Елена Зеленская дополнила белой футболкой и кедами.

Белое платье на Дне Независимости Украины

На главный праздник страны Елена Зеленская предпочла надеть белоснежное платье украинского бренда PICO, дизайнером которого стала жена Евгения Кошевого.

Платье с поясом для встречи с супругой премьер-министра Израиля

Стильное платье украинского бренда Dafna May стало подчеркнуло эффектную фигуру  и деликатное чувство стиля первой леди Украины.

Образ дополнили серьги Guzema, нюдовые лодочки, нежный макияж и аккуратная укладка.

Желтое платье для церемонии интронизации японского императора Нарухито

Этот наряд вызвал наибольший ажиотаж в сети. Некоторые пользователи сочли такой образ оскорбительным для японского правителя, аргументируя это тем, что якобы все члены иностранных представительств и миссий не выбирают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как этот цвет семьи императора.

Но как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская подготовила специальный проект для украинских детей ко Дню святого Николая.

Первая леди Украины по случаю праздника превратила Дом с химерами в «Дом таинственного Н…». В этом ей помогала Елена Коляденко. Вместе женщины создали на территории официальной резиденции фантастическую локацию, на которой дети смогут принять участие в настоящем новогоднем детективе. 

Также, в День святого Николая первая леди Украины посетила Киевскую областную детскую больницу в городе Боярке. В ходе своего визита жена президента навестила маленьких пациентов, а также побывала в отделении неонатологии, где находятся роженицы с преждевременно рожденными детьми.

Напомним, Елена Зеленская показала новый стиль, украинцы обомлели.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская одним жестом показала отношение к украинцам.

Также Politeka писала, что Елену Зеленскую заметили с Разумковым: пока мужа нет дома.