За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля
В 2019 году первая леди стала одной из самых обсуждаемых персон. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. Каждый выход в свет первой леди Украины не остался без внимания.
Как выглядели самые эффектные образы первой леди Украины.
Костюм для церемонии инаугурации президента
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Для дебютного, в роли жены президента, появления на публике Зеленская выбрала строгое платье и кейп с эффектной вышивкой на спине.
Свой образ она дополнила утонченным украшениями и элегантной прической.
Брючный костюм в Брюсселе
Ультрамодные брюк-кюлоты и жакет с накладными карманами - в таком образе первую леди Украины увидел мир. Свой модный образ Елена Зеленская дополнила белой футболкой и кедами.
Белое платье на Дне Независимости Украины
На главный праздник страны Елена Зеленская предпочла надеть белоснежное платье украинского бренда PICO, дизайнером которого стала жена Евгения Кошевого.
Платье с поясом для встречи с супругой премьер-министра Израиля
Стильное платье украинского бренда Dafna May стало подчеркнуло эффектную фигуру и деликатное чувство стиля первой леди Украины.
Образ дополнили серьги Guzema, нюдовые лодочки, нежный макияж и аккуратная укладка.
Желтое платье для церемонии интронизации японского императора Нарухито
Этот наряд вызвал наибольший ажиотаж в сети. Некоторые пользователи сочли такой образ оскорбительным для японского правителя, аргументируя это тем, что якобы все члены иностранных представительств и миссий не выбирают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как этот цвет семьи императора.
Но как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке.
Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская подготовила специальный проект для украинских детей ко Дню святого Николая.
Первая леди Украины по случаю праздника превратила Дом с химерами в «Дом таинственного Н…». В этом ей помогала Елена Коляденко. Вместе женщины создали на территории официальной резиденции фантастическую локацию, на которой дети смогут принять участие в настоящем новогоднем детективе.
Также, в День святого Николая первая леди Украины посетила Киевскую областную детскую больницу в городе Боярке. В ходе своего визита жена президента навестила маленьких пациентов, а также побывала в отделении неонатологии, где находятся роженицы с преждевременно рожденными детьми.
Напомним, Елена Зеленская показала новый стиль, украинцы обомлели.
Как сообщала Politeka, Елена Зеленская одним жестом показала отношение к украинцам.
Также Politeka писала, что Елену Зеленскую заметили с Разумковым: пока мужа нет дома.