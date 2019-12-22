В понедельник, 23 декабря, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер, а местами даже снег, а с 27 декабря ожидается ощутимое похолодание

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей страничке в Facebook.

"23-го декабря в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +7 +13 градусов. Однако на Западе температура снизится завтра до + 4 +8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее, +5 +9 градусов", - написала она.

По ее словам, ветер будет достигать 15-22 м/с и ожидаются штормовые порывы.

"Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, учитывая время и ненадежность биллбордов. Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На Западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах - мокрый снег и метели. Уважаемые туристы! Не наносите лишних хлопот службам спасения и себе нервов", - добавила Диденко.

Как сообщалось ранее, появился новый прогноз погоды на Новогоднюю ночь. В ночь на первое января 2020 года в Киеве ожидается -2-4 градуса и без осадков. «Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о "зимней резине" для вашей новогодней обуви», - предупредила синоптик. Погода в Киева пока будет теплой, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Также мы сообщали, что в Киеве не смогли себе отказать в атрибутах зимы и решили открыть снежный парк прямо под аркой "Дружбы народов". По словам организаторов, снег для Киева собирали на буковельских склонах, на это ушло 3 часа. Снег должен был преодолеть 600 километров, потому что у Киева запланированы грандиозные соревнования, а кататься не на чем. В Украине нигде нет снега. И единственный вариант - искусственный снег из Буковеля, где он настрелян пушками.

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