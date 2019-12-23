Житель «ЛНР» в день пресс-конференции российского президента Владимира Путина показал миру реальную жизнь тех, к кому пришел «русский мир»

Житель города Хрустальный (бывший Красный Луч), ныне пенсионер Игорь Кнышов в свое время несказанно радовался приходу на Донбасс «русских братьев», скандировал «Путин, введи войска», а потом со счастливым выражением лица порвал украинский паспорт и получил российское гражданство.

61-летний шахтер в Украине имел приличную пенсию, однако поверил россказням оккупантов и дорого заплатил за это.

Обещанная Путиным райская жизнь в объятиях России стало для новоиспеченного гражданина, мягко говоря, разочарованием. Более того, чтобы показывать то, как теперь ему живется, Кнышов завел видеоблог в сети.

Как оказалось, паспорт гражданина РФ пенсионер получил, но тот без прописки. Чем это обернулось, он и поведал своим подписчикам.

По его словам, отсутствие прописки лишило его пенсии и соцвыплат, он не может получить медицинский полис, а значит, лечение ему тоже недоступно, невозможно взять кредит, стать в очередь на квартиру. Без прописки его даже не берут на работу грузчиком. Более того, 22 месяца он вообще ни копейки не получал от России.

«Нет денег ни на уголь, ни на газ, так как Путин лишил меня пенсии», – сетует адепт «Новороссии» и показывает, что, чтобы выжить, ему приходится топить гнилыми дровами, есть капустный суп с уцененными сухарями, носить воду из ручья.

Корнем всех бед Кнышов видит следующее:

«Все из-за того, что Путин не хочет ввести поправку к законодательству о том, что закон этот драконовский от 28 декабря 2013 года №400 о страховых пенсиях, который привязывает пенсию к прописке, что этот закон несправедливый. Его нужно дополнить. Его нужно для жителей Донбасса приподнести как-то так, чтобы мы получали российскую пенсию, чтобы облегчить деятельность Пенсионного фонда Донецкой и Луганской республик, чтобы люди не покупали прописку».

По его словам, он пытался купить прописку за 20 тысяч рублей, но его, как и многих других, кинули» на деньги, оставив ни с чем. Мужчина жаловался на беспредел президенту РФ, однако ничего, кроме отписок, не получил.

В конце концов Кнышов высказал в адрес Путина то, что тому явно не понравилось бы.

«Я хочу сказать, что Путин поступает, как последний подлец. Как последний подонок. Нельзя так поступать с русскими людьми Донбасса, вот такими, как я, одинокий пенсионер… 22 сентября 2015 года я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Разве я это все забыл? Разве я у Путина человек, который имеет какие-нибудь свои права?», – заявил он, а в конце видео посоветовал людям «подумать».

В комментариях к видео не проскочило ни одного слова сочувствия.

«Я РАД ЧТО ТЫ СКОТИНЯКА НЕ В УКРАИНСКОЙ ТЮРЬМЕ!!!! ТАК ЖИТЬ ТОЛЬКО РЮЗЬКЕ ПОДСТИЛКЕ САМОЕ ТО, А НЕ ПАЙКА С КРОВАТЬЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!!!!!!!!», «Думаю, все украинцы искренне рады за тебя. Я не исключение», «Да здравствует "Русский мир" для жителей Донбасса! И это те ценности, которые пытается "принести" Путин всей Украине! Смотрите, думайте, определяйтесь.... Да!!! Соловьиному помету и Сукабееевой - в эфир!!!», – пишут пользователи.

Напомним, боевикам устроили пытки в "ДНР", средств на существование не осталось.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.