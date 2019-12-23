Российский президент Владимир Путин в очередной раз стал жертвой для насмешек в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз поводом для появления карикатуры и едких комментариев стали неадекватная политика Владимира Путина, которая привела к экономической катастрофе в РФ.

В привычном для себя стиле решил высмеять российского президента известный карикатурист Сергей Елкин.

На новом шедевре можно увидеть экономику РФ, которую художник изобразил в виде старушки, подключенной к системе жизнедеятельности.

В палате также есть Владимир Путин, который пытается накрасить ей губы. Вероятно, президент пытается таким образом скрыть плачевное состояние российской экономики, по которой Запад бьет санкциями.

"Однажды у нас делали в лаборатории съемные зубы уже не совсем живому пациенту. Чтобы во гробу смотрелся", "Для Трампа невесте мейкап наводит?", "Стабильно тяжело", "Как бы он с ней с*ксом не стал заниматься", "Давно уж лапти сплела", "И деда такой молодой!", "Согласно росстату с тех пор она немного разбухла. Так бывает с трупами", "Какой правильный сердечный ритм нарисовал, молодец!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Как мы сообщали ранее, Владимир Путин вновь оконфузился на публике. Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции, которая проходила в Москве.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который также опубликовал соответствующий снимок.

"У Путина была очередная Большая пресс-конференция. Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

Также мы рассказывали о том, что в соцсетях раскрыли настоящую сущность Путина и его соратников. Курьезный снимок опубликовал в сети Александр Торн.

На фото изображен билборд, на котором нарисован Путин и его подельники. Дополняет снимок надпись фраза: «После нас тишина». Это стало причиной настоящей истерики среди пользователей.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе