В сети показали, как сейчас выглядит центр временно оккупированного Россией Донецка
Как передает Politeka.net, соответствующая запись опубликована на странице Zello-XOXMA в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Жил такой себе Донецк, "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг – бац!! И его "асвабадили". Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. ", – говорится в подписи под роликом.
Так, на кадрах можно увидеть центр Донецка – в частности полностью разрушенные здания супермаркета Metro, от которого остались только бетонные конструкции, после того, как террористы "ДНР" разграбили его еще в 2014 году.
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"Количество осколков здесь реально зашкаливает!" – прокомментировал автор видео.
Под данным роликом пользователи сети активно обсудили результаты прихода "русского мира" на Донбасс, а местные жители пожаловались на оккупантов.
"Абхазия повторилась", "Потому что там, где "русский мир", то там, все превращается в дерьмо...", " Даже люки спи**или. О чем с ними говорить?", "Донецк превратился просто в российский полигон, а в полигоне не нужна инфраструктура", " дырявые называют это свободой)", "Д**ны. Уничтожили мой регион. Русский мир ты проклят.", - писали в сети.
Ранее в сети появились фото, как выглядел Донецкий аэропорт до войны, а также показали, как он выглядит после разрушений.
На опубликованных кадрах, если в двух словах, сплошной мрак – видны следы обстрелов, разбитую дорогу, здания, мусор. Когда-то функционирующий аэропорт превратился в, фактически, заброшенную помойку.
Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.
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Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.