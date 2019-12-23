Так, на кадрах можно увидеть центр Донецка – в частности полностью разрушенные здания супермаркета Metro, от которого остались только бетонные конструкции, после того, как террористы "ДНР" разграбили его еще в 2014 году.

"Количество осколков здесь реально зашкаливает!" – прокомментировал автор видео.



Под данным роликом пользователи сети активно обсудили результаты прихода "русского мира" на Донбасс, а местные жители пожаловались на оккупантов.



"Абхазия повторилась", "Потому что там, где "русский мир", то там, все превращается в дерьмо...", " Даже люки спи**или. О чем с ними говорить?", "Донецк превратился просто в российский полигон, а в полигоне не нужна инфраструктура", " дырявые называют это свободой)", "Д**ны. Уничтожили мой регион. Русский мир ты проклят.", - писали в сети.

Жил такой себе Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац!! И его "асвабадили"!

Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. pic.twitter.com/h7xipuaj33 — Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) December 22, 2019

Ранее в сети появились фото, как выглядел Донецкий аэропорт до войны, а также показали, как он выглядит после разрушений.

На опубликованных кадрах, если в двух словах, сплошной мрак – видны следы обстрелов, разбитую дорогу, здания, мусор. Когда-то функционирующий аэропорт превратился в, фактически, заброшенную помойку.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

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Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.



