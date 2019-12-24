Перед Новым годом на границе между ОРДЛО и территорией, подконтрольной Украине, выросли гигантские очереди

Жители районов, куда пришел «русский мир», спешат в Украину за пенсиями, пособиями и продуктами.

Соответствующие фото опубликовал в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

«Очередь в «фашистскую» Украину, где всех «пытают» и «издеваются». Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. Пенсии, холодильник и набитое пузо побеждает зомбоящик», – подписал он снимки.

В своем телеграмм-канале он также выложил фото со Станицы Луганской, показав огромные очереди к банкоматам.

«Очереди за социальными выплатами от проклятой хунты. Сейчас здесь получаем, загорланим славароисси и еще раз получим в дырляндии. Хорошо так устроились, получая двойные соцвыплаты, и в большинстве быть врагами Украины», – пишет ветеран АТО.

В комментариях пользователи также не скрывают своего возмущения.

«Сколько помню «кармильцев», все им должны, а они когда осознают свой долг перед Украиной, перед теми, кто боролся и погиб за них? Их суть - сытый желудок, любовь к Расеи и ненависть ко всему украинскому», «Кормильцы за едой и пенсиями», «Видел их в своем городе возле социалки. Как бараны, которых окружают волки, стояли плотно друг к другу будто им холодно или им угрожает страшная опасность и взгляды какие то из-под лба. Но никто им не угрожал, прохожие с удивлением обращали внимание на эту слепленную кучу», «И все равно проклинают именно Украину ...», «И не станут же в горле ни «биндеравские» пенсии, ни «украфашистские» продукты, «Дело в том, что эти зомби получают 2 пенсии, одну в Украине (потому что им здесь "абязаны", а вторую в родной Нарнии. Поэтому у них все в шоколаде, а не наоборот», – пишут люди.

Ранее мы рассказывали о том, что донецкий пенсионер-шахтер Кнышов, который радостно порвал украинский паспорт, получив российское гражданство, показал, как «хорошо» ему живется после оккупации Донбасса. Паспорт РФ он получил без прописки, и теперь остался без пенсии, соцвыплат и не может устроиться на работу.

Напомним, боевикам устроили пытки в "ДНР", средств на существование не осталось.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

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