Аномальная погода может оставить украинцев без самого главного

Аномальная зима может стать причиной того, что украинцы весной останутся без целого ряда продуктов

Об этом сообщил кандидат биологических наук Юрий Гамуля, передает «КП в Украине».

«То, что сейчас еще нет снега, для озимых негативный фактор. Но, с другой стороны, сейчас идут дожди, и это хорошо. Главная задача снежного покрова - теплоизоляция и накопление влаги, и с точки зрения последней дожди являются неплохой альтернативой. Поэтому озимым пока должно быть комфортно», - отметил он.

В то же время Гамуля утверждает, что ранее цветение для растений является стрессом. Но окончательно утверждать, что украинцы летом останутся без фруктов, пока рано.

«С цветением начинается сокодвижение, а мороз снижает жизнеспособность растений, что может повлиять на урожайность. Хотя все зависит, будут морозы или нет и насколько сильными», - подчеркнул он.

А в Госпотребслужбе Украины утверждают, что из-за аномальной зимы, на территориях расплодились грызуны. Хуже всего сейчас в Херсонской, Львовской, Киевской и Ивано-Франковской областях. На один гектар там приходится 8-10 колоний мышей. Не смотря на то, что с ними пытаются бороться, есть угроза порчи посевов.

Как сообщалось ранее, сильных морозов и обильных осадков, которыми ранее пугали украинцев синоптики, не будет. К сожалению, "пушистого" снежка, который стал бы приятным дополнением к праздничной суматохе, тоже не ожидается. Так, по информации синоптиков ресурса Gismeteo, 2020-й год жители Украины встретят с теплой погодой и даже, местами, с дождем.

Метеоролги обещают для Киева теплый декабрь. Для остальной части страны возможны некоторые отклонения в несколько градусов, которые не существенны.

30-31 декабря температура составит +2... +4 градуса, также вероятен дождь. Около полуночи, возможно, подморозит до 0-3 градусов.

С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

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