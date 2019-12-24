Аномальная зима может стать причиной того, что украинцы весной останутся без целого ряда продуктов
Об этом сообщил кандидат биологических наук Юрий Гамуля, передает «КП в Украине».
«То, что сейчас еще нет снега, для озимых негативный фактор. Но, с другой стороны, сейчас идут дожди, и это хорошо. Главная задача снежного покрова - теплоизоляция и накопление влаги, и с точки зрения последней дожди являются неплохой альтернативой. Поэтому озимым пока должно быть комфортно», - отметил он.
В то же время Гамуля утверждает, что ранее цветение для растений является стрессом. Но окончательно утверждать, что украинцы летом останутся без фруктов, пока рано.
«С цветением начинается сокодвижение, а мороз снижает жизнеспособность растений, что может повлиять на урожайность. Хотя все зависит, будут морозы или нет и насколько сильными», - подчеркнул он.
А в Госпотребслужбе Украины утверждают, что из-за аномальной зимы, на территориях расплодились грызуны. Хуже всего сейчас в Херсонской, Львовской, Киевской и Ивано-Франковской областях. На один гектар там приходится 8-10 колоний мышей. Не смотря на то, что с ними пытаются бороться, есть угроза порчи посевов.
Как сообщалось ранее, сильных морозов и обильных осадков, которыми ранее пугали украинцев синоптики, не будет. К сожалению, "пушистого" снежка, который стал бы приятным дополнением к праздничной суматохе, тоже не ожидается. Так, по информации синоптиков ресурса Gismeteo, 2020-й год жители Украины встретят с теплой погодой и даже, местами, с дождем.
Метеоролги обещают для Киева теплый декабрь. Для остальной части страны возможны некоторые отклонения в несколько градусов, которые не существенны.
30-31 декабря температура составит +2... +4 градуса, также вероятен дождь. Около полуночи, возможно, подморозит до 0-3 градусов.
С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.
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