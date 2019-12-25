Новый год - это всегда большой стол и обильное количество блюд. Но вкусы у людей разные. Одни предпочитают, чтобы на тарелке было побольше мяса, другие выбирают низкокалорийные продукты. Предлагаем приготовить блюда, легкие для желудка, которые помогут не набрать лишний вес на новогодние праздники в 2019 и 2020. К тому же, правильное питание актуально во все времена года. Вот простые и пошаговые рецепты салатов с фото. В арсенале кулинаров есть вкусные и красивые варианты: овощные, мясные и рыбные.

Диетическая “Селедка под шубой”

Любимый многими салат может быть не только вкусным, но и низкокалорийным. Для этого нужно исключить из него два продукта: картофель и майонез. Последний можно легко заменить другим соусом. Итак, предлагаем простой и незамысловатый рецепт традиционного новогоднего блюда.

Ингредиенты:

Одно куриное яйцо;

Одна средняя морковка;

Малосоленая нежирная сельдь – 75 граммов;

Йогурт или нежирный творог – 100 граммов;

Горчица.

Способ приготовления

Для начала нужно поставить овощи вариться. Как правило, свекле нужно потомиться в кипятке дольше, чем моркови. Готовые овощи нужно очистить от кожуры и по отдельности натереть на терке.

Заправку можно подготовить заранее: смешать йогурт или творог с половиной чайной ложки горчицы до однородной массы. Не совсем майонез, но по консистенции подойдет.

Снимаем кожу с рыбы, вырезаем филе и выбираем все кости. Готовые кусочки нужно нарезать кубиками.

Осталось только последовательно выложить все ингредиенты слоями, смазывая каждый из них соусом. В таком порядке: сельдь, морковь, тертое вареное яйцо, свекла. Сверху можно посыпать тертым яйцом. Хотя это не обязательно. Для удобства используем металлическое кольцо-форму.

Салат “Подарки”

На Новый год принято делать близким приятные сюрпризы. Вкусные подарки можно класть не только под елку, но и на праздничный стол. Представляем вам рецепт диетического салата, который приятно удивит гостей и станет настоящим украшением новогоднего меню.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий;

Авокадо;

Помидор;

Перец болгарский;

Сыр творожный сливочный - 50 граммов.

Способ приготовления:

Помидор и авокадо следует нарезать крупными кубиками и ссыпать с разделочной доски в одну миску. Туда же добавить сливочный сыр и тщательно все перемешать. Перец нарезать кольцами. Считайте, половина дела сделана. Осталось только упаковать подарок и красиво его презентовать.

Для этого следует вырезать несколько кружочков из лаваша. Их диаметр нужно рассчитать так, чтобы он был больше окружности колечек перца. В центр лаваша помещаем ранее подготовленную смесь. Края “обертки” протаскиваем внутрь кольца из перца, а затем аккуратно расправляем, чтобы их не было видно. Если осталось место - следует добавить еще сырно-овощной начинки. Подойдет даже для вегетарианцев.

Диетический салат с тунцом

Вегетарианские рецепты приходятся по вкусу не всем людям, которые следят за фигурой. Но есть альтернатива. Максимально простой, но этого не менее вкусный салат. Рецепт не предусматривает никаких сложных процессов. Это блюдо можно легко сделать за несколько минут. Очень полезно, если мало времени на подготовку праздничного стола.

Ингредиенты:

Консервированный тунец в собственном соку;

Лимон;

Листья салата;

Огурец;

Лен или другие съедобные семена;

Оливковое масло;

Соль и перец.

Способ приготовления:

Листья салата нужно разорвать на кусочки и бросить в салатницу, нарезать дольками огурец, переложить тунец из банки, чтобы в диетическое блюдо попало как можно меньше жирной жидкости. Выдавить немного лимонного сока (хватит одной дольки) и полить оливковым маслом. Добавить соли и перца по вкусу, посыпать сверху семенами. Готово.

“Светофор”

Еще один простой рецепт. Салат довольно сытный, но не слишком калорийный. Три сыра дают ему изысканный и насыщенный вкус. А овощи - сочность. Очень хорошо подходит для застолья в Новый год.

Ингредиенты:

Авокадо;

Перец болгарский;

Черри;

Моцарелла;

Брынза;

Пармезан;

Оливковое масло;

Зелень по вкусу;

Итальянские травы.

Способ приготовления:

Овощи, брынзу и моцареллу нарезать кубиками, как кому нравится. Добавить любую зелень (петрушка, укроп, кинза, листья салата). Полить оливковым маслом, посыпать сверху тертым пармезаном и итальянскими травами. Тщательно все перемешать, чтобы вкусы ингредиентов соединились и дополнили друг друга. Вся процедура занимает несколько минут.

«Греческий» салат с куриной грудкой

Иногда даже людям на диете хочется полакомиться мясом. Это не обязательно жирное и вредное блюдо. Можно добавить немного курицы в салатики 31 декабря. Главное - правильно подобрать сочетание продуктов и приготовить их.

Ингредиенты:

Куриное филе;

Салат айсберг;

Огурец;

Помидоры черри;

Сыр фета;

Оливки;

Соль, перец, масло, приправы.

Способ приготовления:

Куриное филе смазать маслом и приправами, завернуть в фольгу и запекать 20 минут при температуре в 180 градусов. Вытащив из духовки, нужно дать мясу несколько минут остыть. А затем нарезать маленькими кусками. Черри разрезать на четыре части, огурцы и фету - кубиками. Листья салата можно просто аккуратно порвать. Все ингредиенты смешиваем в салатнице и добавляем заправку. Например, оливковое масло.

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