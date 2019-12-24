Новый год можно встретить и без майонеза

Майонез - очень жирный и специфический продукт, хотя и является популярной заправкой для различных блюд. В том числе, салатов. Многие люди не любят этот соус и стараются не есть. Специально для таких гостей можно приготовить особое угощение. Вкусные салаты легко сделать даже без майонеза. Ведь есть и другие интересные заправки.

Какие блюда приготовить на Новый год - этот вопрос извечно волнует всех хозяев. Хочется поставить на стол праздничные, оригинальные, возможно, даже экзотические продукты. В то же время, многие ищут максимально простые и легкие рецепты.

Салат из креветок с клубникой

Весьма необычное сочетание. Мало какой салат может похвастаться подобным разнообразием. Несмотря на экстравагантность, блюдо способно приятно удивить в 2019 и 2020 году. Да и готовить его несложно. Стоит отметить, что питаться морепродуктами очень полезно.

Ингредиенты:

Креветки;

Клубника;

Помидоры;

Авокадо;

Апельсин.

Заправка:

Оливковое масло;

Малиновый уксус;

Сахар, соль, перец.

Способ приготовления:

Клубнику и помидор нужно нарезать крупными кусками, очищенный апельсин - кубиками. авокадо - тонкими ломтиками. Креветки нужно поджарить на сковородке. Пока морепродукт остывает, смешиваем в салатнице заправку: малиновый уксус, соль, сахар, перец и оливковое масло. Смешиваем. Можно добавить другие овощи или фрукты по вкусу.

Салат с рукколой и фетой

Немного сложное и дорогое, но изысканное блюдо. Ради Нового года не грех заморочиться и порадовать близких интересным сочетанием. К тому же, салат не содержит мяса.

Ингредиенты:

Руккола - один пучок;

Перепелиные яйца;

Помидоры черри;

Маслины;

Фета;

Соус винегрет.

Способ приготовления:

Прежде всего необходимо замочить рукколу в холодной воде на 30 минут, чтобы пропала горечь. Параллельно следует отварить несколько перепелиных яиц, а когда они приготовятся - очистить и разрезать на две части. Помидоры тоже режем пополам. Сыр фету следует нарезать кубиками. Выложить на тарелку зелень, потом половинки черри и перепелиных яиц, фету, маслины. Заправить соусом винегрет. Все готово к подаче.

Салат из яблок и клюквы

Еще одно вкусное блюдо, которое хорошо пойдет под закуску и практически к любому гарниру. Отличный салат на Новый год. Вот рецепт:

Ингредиенты:

Пучок шпината;

Латук;

Яблоко;

Грецкий орех;

Клюква;

Моцарелла;

Соус винегрет.

Способ приготовления:

Как и в прошлом рецепте, зелень нужно на полчаса оставить в воде. Клюкву и яблоки, предварительно помыв, нарезать тонкими ломтиками. Грецкие орехи следует поджарить на сковороде или подсушить в духовке. Вот и все, осталось только выложить ингредиенты в емкость и смешать с соусом. Если человек разделяет строгие вегетарианские убеждения - можно обойтись без моцареллы.

Салат с курицей, грибами, огурцом и болгарским перцем

Очень насыщенный и вкусный салат. Подойдет для гостей, которые не употребляют майонез, но любят полакомиться мясом с овощами. Представляем рецепт с фото.

Ингредиенты:

Половина красной луковицы;

Чайная ложка сахара;

Уксус 9% - чайная ложка;

100 мл горячей воды;

Болгарский перец;

Оливковое масло;

Чеснок - два зубчика;

Шампиньоны - 400 граммов;

Огурец;

Вареная куриная грудка;

Столовая ложка лимонного сока.

Соль.

Способ приготовления:

Лук необходимо нарезать полукольцами и замариновать. Для этого в миску заливаем горячую воду, уксус, половину чайной ложки соли и немножко сахара. Перемешать, чтобы все растворилось, и накройте крышкой.

Перец режется крупными кусками. Бросьте в горячее масло крупные кусочки чеснока и обжарьте его до золотистой корочки. Когда он отдаст свой аромат - можно выбрасывать или использовать в другом блюде. На этом растительном масле, которое смешалось с чесночным соком, нужно пожарить перец. После появления корочки - выложить и посолить. Масло пригодится еще и для жарки шампиньонов. Их нужно нарезать тонкими пластинками. Во время приготовления - посолить.

Отварную грудку нарежьте крупными кусочками, как и огурец. Из емкости с луком слейте весь маринад, а затем добавьте к мясу вместе с перцем и грибами. Для заправки понадобится смешать две ложки растительного масла с небольшим количеством лимонного сока (по вкусу). Смешав все ингредиенты, дайте салату настояться около 20 минут. Затем можно есть.

Тайский салат с семгой и помело

Украина - многокультурная страна. Поэтому любому новогоднему столу не помешает капелька восточного колорита. Необычные сочетания рыбы и цитруса, острых и сладких продуктов удивят даже искушенного гурмана.

Ингредиенты:

Слабосоленой семги - 250 граммов;

Рубленые базилик и кинза;

Соевый соус;

Лимонный сок;

Помело - 2 штуки;

Авокадо - 2 штуки;

Луковица;

Сахар;

Половинка перца чили;

Рубленый арахис - 2 столовые ложки;

Растительное масло.

Приготовление:

Первым делом нужно отделить у авокадо мякоть и нарезать ее кубиками. Чтобы подготовить помело - чистим, разрываем на дольки, снимаем с каждой пленку и отделяем волокна. Лук режем полукольцами, а перец - кубиками, предварительно сняв кожуру. Филе семги режем на полосы.

Для приготовления блюда нужно пожарить лук на растительном масле до золотистого цвета, а арахис - на сухой сковороде. Уже готовые орехи следует измельчить.

Все указанные выше ингредиенты нужно смешать в салатнице. А затем заправить соевым соусом, смешанным с лимонным соком, сахаром, и мелко нарезанным перцем чили. Ничего сложного. Напоследок, рекомендуется украсить блюдо по своему вкусу.

Напомним, продукты на Новый год: во сколько обойдется украинцам праздничный стол.

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