После завершения протестов у украинских владельцев евроблях один вопрос: что произойдет после 1 января 2020 года и как избежать огромных штрафов

Как передает Politeka.net, активисты "АвтоЕвроСилы" нашли лазейки в законе и дали несколько советов у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

"Все штрафы 170 тыс грн, которые были выписаны до самого 31 декабря 2019 будут отменены, как только президент подпишет закон 2288 и он будет опубликован, но опять начнутся штрафы от таможенников на границах с 1 января 2020 года. Эту проблему, штрафы на границе, мы научились решать даже без закона 2288, путем так называемого «спасательного жилета» - набора документов под растаможку, который свидетельствует, что человек готов к растаможиванию и ждет закон", - говорится в сообщении организации.

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Так, активисты перечислили документы, которые должны иметь при себе владельцы евроблях, чтобы защитить себя от штрафов.

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  1. Договор купли-продажи
  2. Документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля
  3. Сертификат соответствия
  4. Договор с брокером.

Также на страничке ОО "АвтоЕвроСила" добавили, что следует помнить с 1 января 2020. Главный посыл: "если Вас пытаются штрафовать, вызывайте следственно-оперативную группу, или обращайтесь к экстренным чатам за помощью", ведь полиция не имеет право штрафовать, потому что отсутствует доступ к таможенной базы.

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Таможня, в свою очередь, имеет право штрафовать только в зоне таможенного контроля.

Ранее мы сообщали, в Украине владельцы евроблях стали сжигать свои машины.

В частности, в сети стали появляться скандальные видео с поджогами. Мы рассказывали о матери двух детей, которая на камеру избавилась от своего авто, требуя от президента Владимира Зеленского принятия закона.

"Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много!", - заявила женщина на записи.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.