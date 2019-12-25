После завершения протестов у украинских владельцев евроблях один вопрос: что произойдет после 1 января 2020 года и как избежать огромных штрафов
Как передает Politeka.net, активисты "АвтоЕвроСилы" нашли лазейки в законе и дали несколько советов у себя на страничке в соцсети Фейсбук.
"Все штрафы 170 тыс грн, которые были выписаны до самого 31 декабря 2019 будут отменены, как только президент подпишет закон 2288 и он будет опубликован, но опять начнутся штрафы от таможенников на границах с 1 января 2020 года. Эту проблему, штрафы на границе, мы научились решать даже без закона 2288, путем так называемого «спасательного жилета» - набора документов под растаможку, который свидетельствует, что человек готов к растаможиванию и ждет закон", - говорится в сообщении организации.
Так, активисты перечислили документы, которые должны иметь при себе владельцы евроблях, чтобы защитить себя от штрафов.
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- Договор купли-продажи
- Документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля
- Сертификат соответствия
- Договор с брокером.
Также на страничке ОО "АвтоЕвроСила" добавили, что следует помнить с 1 января 2020. Главный посыл: "если Вас пытаются штрафовать, вызывайте следственно-оперативную группу, или обращайтесь к экстренным чатам за помощью", ведь полиция не имеет право штрафовать, потому что отсутствует доступ к таможенной базы.
Таможня, в свою очередь, имеет право штрафовать только в зоне таможенного контроля.
Ранее мы сообщали, в Украине владельцы евроблях стали сжигать свои машины.
В частности, в сети стали появляться скандальные видео с поджогами. Мы рассказывали о матери двух детей, которая на камеру избавилась от своего авто, требуя от президента Владимира Зеленского принятия закона.
"Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много!", - заявила женщина на записи.
Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».
Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.