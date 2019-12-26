Погода в Украине 26 декабря резко испортиться из-за того, что страну накроет мощнейший циклон

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, по всей стране будет небольшой дождь. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет идти мокрый снег. Также возможен туман.

На западной Украине ожидается 1-5 тепла днем. Ночью столбик термометра покажет от -1 до +3 по Цельсию

Жителям северных регионов повезло чуть больше. Ветер и дожди будут сопровождаться небольшим теплом – 4-6 градуса. Ночью же воздух остынет до 3-5 тепла.

Центральные области ждет дождь и местами туман. На улице будет 3-5 градуса тепла. Ночью, согласно прогноз синоптиков, столбик термометра покажет аналогичные показатели.

На юге Украины в четверг будет 4-7 тепла и небольшие дожди. Ночью столбик термометра покажет 4-6 по Цельсию.

Холоднее всего будет на востоке. Дневные 2-5 тепла превратятся в -1+5 градуса ночью.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь и дневные 3-6 тепла. Ночью воздух остынет до 2-5 по Цельсию.

Уточним, что причиной столь резкого изменения погоды является то, что Украину накрыл мощнейший циклон Ailton.

Как сообщалось ранее, погода подготовила украинцам немало испытаний, вместе с тем, и без долгожданных приятностей – не обойдется. Таким мнением поделилась синоптик Наталья Диденко.

Так, по прогнозам, в Украине в ближайшее время будет сыро, местами – мокро, на западе – наконец-то пойдет снег.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, что погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.