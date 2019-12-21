Стало известно, какая погода ждет Украину в воскресенье, 22 декабря

Синоптики советуют украинцам готовиться к неизбежному потепление

О том, чего ждать украинцам, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

«День зимнего солнцестояния приходит к нам завтра. Несмотря на пасмурную погоду с небольшими дождями, туманами и дождем, можно начинать разучивать новые или вспоминать старые веснушки. Потому что Солнце начнет степенно возвращать на лето», – сообщила синоптик.

Она отметила, что 22 декабря в Украине будет тепло, в течение дня +8+12 градусов, на Юге до +14 градусов.

Ветер юго-западный, веселый, весенний, до сильного. Воздух будет преобладать влажный, с дождем и туманом, из-за чего будет сложно дышать.

в Киеве В воскресенье, 22 декабря, обещает быть с дождем, ветреной, но теплой - днем около +8+10 градусов.

С понедельника в Украине будет преобладать теплая влажная погода, а похолодание ожидается уже с 27-28 декабря. Возможны даже снег и 'минусы‘, и сразу гололедица.

Как сообщалось ранее, появился новый прогноз погоды на Новогоднюю ночь. О том, чего ждать украинцам, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, согласно прогнозу, в ночь на первое января 2020 года в Киеве ожидается -2-4 градуса и без осадков.

«Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о "зимней резине" для вашей новогодней обуви», - предупредила синоптик.

Погода в Киева пока будет теплой, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря.

Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник. Однако это будут дожди.

Насчет снега, то он вероятный 29 декабря, хотя и небольшой.

Напомним, что погода в Украине 21 декабря устроит немыслимо, поскольку столбики термометров упадет до «рекордной» отметки. Так, в целом где будет ясным, только местами будет наблюдаться облачность. Во Львовской и Закарпатской областях пройдет небольшой дождь.

Жителям западных регионов стоит ожидать похолодание до 6-10 тепла, днем 1-5 выше нуля ночью. На севере ожидается 6-9 по Цельсию. Ночью воздух остынет до 2-6 тепла.

Напомним, погодная аномалия атакует Украину, синоптики предупредили об опасности.

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