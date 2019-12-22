Погода в Украине 22 декабря неприятно удивит, поскольку всю территорию зальет дождями

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, жителям западной Украины стоит ожидать дождей и облачности. Днем столбик термометра будет показывать 8-12 тепла, а ночью около 3-6 выше нуля.

На севере будет также – дожди и туман. Воздух прогреется чуть меньше – 8-10 тепла днем. Ночью ожидается 3-7 по Цельсию.

Аналогичной погода будет в центральной и южной областях. Дожди с туманами будут сопровождаться 8-12 тепла днем, а ночью в пределах 3-8 градусов.

На Востоке стоит готовиться к небольшим дождям. Воздух днем прогреется до 10-12 тепла, а ночью столбики термометра покажут 4-9 градусов выше нуля.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, будет дождливо. Воздух днем нагреется до явно не зимних 7-11 тепла. Ночью столбик термометра будет показывать 3-7 градусов по Цельсию.

Как сообщалось ранее, синоптики советуют украинцам готовиться к неизбежному потепление. О том, чего ждать украинцам, рассказала синоптик Наталья Диденко.

«День зимнего солнцестояния приходит к нам завтра. Несмотря на пасмурную погоду с небольшими дождями, туманами и дождем, можно начинать разучивать новые или вспоминать старые веснушки. Потому что Солнце начнет степенно возвращать на лето», – сообщила синоптик.

Она отметила, что 22 декабря в Украине будет тепло, в течение дня +8+12 градусов, на Юге до +14 градусов.

Ветер юго-западный, веселый, весенний, до сильного. Воздух будет преобладать влажный, с дождем и туманом, из-за чего будет сложно дышать.

в Киеве В воскресенье, 22 декабря, обещает быть с дождем, ветреной, но теплой - днем около +8+10 градусов.

С понедельника в Украине будет преобладать теплая влажная погода, а похолодание ожидается уже с 27-28 декабря. Возможны даже снег и 'минусы‘, и сразу гололедица.

Напомним, погодная аномалия атакует Украину, синоптики предупредили об опасности.

Как сообщала Politeka, погодные качели украинцев проверят на прочность, подробный прогноз.

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