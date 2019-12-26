2020 год начнется для украинцев с длительных выходных

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в следующем году украинцев ждут два религиозных и девять государственных праздников, на которые они не будут работать.

1 января, традиционно, в Украине отмечают Новый год, а 7 января - православное Рождество. 8 марта украинцы отмечают Международный женский день, а на 19 апреля в этом году выпадает Пасха.

Также выходные в 2020 году выпадают на такие дни: 1 мая - День труда; 9 мая — День победы над нацизмом; 7 июня - Троица; 28 июня - День Конституции Украины; 24 августа - День независимости; 14 октября - День защитника Украины; 25 декабря - Католическое Рождество.

Не стоит забывать, что если официальные праздники выпадают на субботу или воскресенье, то выходной день автоматически переносится на понедельник. Поэтому украинцы могут рассчитывать в 2020 году на еще пять дополнительных выходных: 6 января, 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня и 29 июня.

Ранее мы сообщали о том, что у Епифания вынесли вердикт по переносу даты Рождества в Украине. Как сообщил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря, поспешная церковная реформа может усугубить настроения в украинском обществе.

Он также заявил, что Украине пока не стоит спешить с переносом даты Рождества и переходом ПЦУ на григорианский календарь.

Соратник Епифания не сомневается, переход на григорианский календарь может вызвать весьма негативные последствия в украинском обществе.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", – добавил Евстратий Зоря, комментируя возможный перенос даты Рождества в Украине.

Напомним, перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний сделал судьбоносное заявление.

Как сообщала Politeka, заявление ПЦУ о переносе Рождества всколыхнуло украинцев.

Также Politeka писала, что перенос Рождества в Украине: у Епифания вынесли важный вердикт, "в два раза больше...".