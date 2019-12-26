Матвей Ганапольский высказал все, что думает о последних событиях в РФ

Известный украинский журналист, режиссер театра и кино, общественный деятель Матвей Ганапольский раскрыл правду о гражданах Российской Федерации

В Татарстане в селе Новотроицкое российские силовики провели учения по разгону митингов. В качестве "участников акции", которые нападали на силовиков были девятиклассники из местной средней школы. В результате учений некоторые школьники получили травмы.

Именно эту ситуацию решил прокомментировать Матвей Ганапольский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга", - считает Ганапольский, намекая на всех тех, кто поддерживает Владимира Путина: от обычных граждан до пропагандистов.

Такой пример Ганапольский считает весьма показательным для Российской Федерации. Он привел в пример, когда россияне показывают бесчисленные реконструкции разнообразных битв Великой Отечественной войны, пытаются снова напомнить о победах в войне. Журналист назвал все это "апофеозом дурости".

"Это один из апофеозов путиноидской дурости – поздравление начальника в кабинете с транспарантами и картонными танками... Путиноид не может жить без дозы патриотизма", – заявил журналист.

Он также отметил, что категория таких вот людей настолько зазомбирована, поэтому их делает счастливыми не прекрасная зарплата и хорошая пенсия, а главная пропагандистская идея Путина и его топ-пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, которая состоит в том, чтобы захватить как можно больше территорий других государств.

Кроме того их сделает безумно счастливыми превращение врагов в ядерную пыль.

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