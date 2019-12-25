Президент РФ Владимир Путин рассвирепел и уволил своих ближайших соратников

Такое указ был обнародован на официальном портале правовой информации, пишет Politeka.net

Так, Путин уволил с должностей некоторых руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

Отмечается, что от должностей отстранены: замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Вячеслав Болгов; первый замруководителя СУ СК по Свердловскому краю Михаил Бусылко; замначальника ГУ МВД по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов; начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов; замруководителя ГУ криминалистики СК России, генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Кроме того, российский лидер освободил с занимаемых должностей начальника УВД на столичном метрополитене, генерал-майора полиции Николая Савченко; прокурора Омской области Анастаса Спиридонова и начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.

Как сообщалось ранее, во времена СССР Владимира Путина могли бы расстрелять за то, что он разбалтывает государственные тайны о российском вооружении. Таким мнением поделилась известная российская оппозиционная журналистка и писательница Юлия Латынина.

Комментируя рассказы президента РФ Владимира Путина о новых ракетах, журналистка уточнила, что во времена Советского Союза не показывали новейшее вооружение, потому что это являлось государственной тайной.

Латынина отметила, что СССР никогда свои новейшие вооружения на парадах не возил.

«Не то что не возил – не показывал, не хвастался, не раскрывал характеристики вообще. Вот все, что у него было или не было, – это была величайшая военная тайна», – сказала она.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе