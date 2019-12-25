Владимир Путин и Дональд Трамп стали жертвами для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Президентов Соединенных Штатов и России решили высмеять накануне новогодних праздников.

В частности, Дональд Трамп и Владимир Путин стали героями свежих фотожаб, на которых их одели в новогодние костюмы.

На одном из фото Дональд Трамп сидит на коленях у Владимира Путина и произносит фразу: "Хочу подарок как в 2016 году". Автор фотожабы, видимо, решил сделать отсылку к выборам президента США, на которых выиграл именно Трамп.

Еще одна фотожаба посвящена скандалу с возможным объявлением Дональду Трампу импичмента. На ней президент США одет в костюм Санта Клауса и пытается вылезти из дымохода с табличкой "Импичмент".

Ранее мы сообщали о конфузе Владимира Путина на публике.

Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид Владимира Путина на большой пресс-конференции, которая проходила в российской столице

"У Путина была очередная Большая пресс-конференция. Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - говорится в подписи к публикации, которую опубликовал в своем Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

Также мы рассказывали о том, что президент РФ опозорился перед камерами с пошлым анекдотом. Конфуз произошел во время открытия Крымского моста.

На курьезный инцидент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

"Путин сегодня на пресс-конференции в честь открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту опять похабно пошутил. Кажется, это уже полноценная деменция: вон застрял на теме секса безотносительно к обстоятельствам, окружению, аудитории...", - написал блогер

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе