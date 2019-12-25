В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за странное обращение к олигархам

Как сообщает Politeka, кадрами поделился пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Путин - олигархам: Главная цель - встретиться с вами, поздравить с Новым годом. Вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а потом перейдем в соседний зал и в неформальных условиях поговорим по основным итогам уходящего года», - говорится в сообщении.

Уточним, что пользователи сети не подбирали своих выражений, о чем говорят комментарии под постом.

«У нас уж нет олигархов. Остались крупные бизнесмены, согласившиеся или желающие работать на страну», «Будут хвастаться, кто сколько бабла с холопов срубил», «А потом их расстреляли», «ага, хлопнем по рюмашке за развал страны», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин рассвирепел и уволил своих ближайших соратников. Такое указ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Так, Путин уволил с должностей некоторых руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

Отмечается, что от должностей отстранены: замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Вячеслав Болгов; первый замруководителя СУ СК по Свердловскому краю Михаил Бусылко; замначальника ГУ МВД по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов; начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов; замруководителя ГУ криминалистики СК России, генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе