Волонетрка АТО Маруся Зверобой, известная своими угрозами президенту Владимиру Зеленскому, удивила новым жестким обращением

В четверг, 26 декабря, после допроса в Государственном бюро расследований Зверобой заявила о том, что будет не только защищаться, но и нападать, пишет "РБК-Украина".

По словам Маруси, она пришла на допрос в ГБР в качестве свидетеля, но она не доверяет правоохранителям и судебной системе, утверждая, что в Украине "легко переквалифицироваться на подозреваемого".

"Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся бездоказательно и незаконно", – заявила волонтерка.

Также она добавила, что у нее есть претензии к директору ведомства Роману Трубе. Зверобой жестко подытожила, что кроме защиты, готова с другими активистами к нападению.

"Если центральный аппарат ГБР занимается моим производством, это означает, что вызов должен был быть судом Шевченковским, а оно (постановление) почему-то подписано судом Печерским. Поэтому мы не только будем защищаться, но и будем нападать", –заявила волонтер.

Ранее мы сообщали, в ноябре сотрудники СБУ и ГБР провели обыски по месту жительства Маруси Зверобой в рамках расследования уроз украинскому президенту. Волонтерка вела стрим, в котором, как считает следствие, прозвучали угрозы в адрес Владимира Зеленского. После обысков Зверобой распространила в сети видеообращение, в котором назвала происходящее политическим преследованием.

Также мы писали, что в декабре волонтерка выступила с просьбой лично встретиться с Зеленским.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты! У него должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства"!, - заявила Зверобой.

Кроме того, появилась информация, что Зверобой может быть причастна к резонансному убийству журналиста Павла Шеремета.

Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль 12 декабря на брифинге заявил, что имя Зверобой упоминала во время телефонных разговоров с некоей Т. по прозвищу Вася одна из подозреваемых по делу Шеремета Юлия Кузьменко.