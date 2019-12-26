Украина завтра окажется, как говорится, между двух, а то и трех «огней»

Погода не балует украинцев предновогодним атмосферным снежком, однако осадков в последнее время – хватает

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз народного синоптика Наталии Диденко в Facebook:

«Украина завтра окажется среди различных фаз осадков. Прогноз при подобной синоптичній ситуации давать непросто. Ведь где-то чуть качнется температурный маятник и уже дождь перебежит в лагерь мокрого снега», - пишет синоптик.

Так 27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины:

«Там - едва ли не самый холодный регион будет, в течение дня 0 - +3 градуса. Температура воздуха +2 - +5 градусов ожидается на остальной территории, на Юге и Востоке – теплее от +4 до +8». Завтра везде, кроме запада страны, более дождливо:

«Или будет туман с туманом. Ветер северо-западный, порывистый», - добавляет синоптик.

В столице Украины 27 декабря также следует ожидать дождей - максимальная температура воздуха около +2 градусов:

«При такой невысокой температуры, при ее даже незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег».

Известно также, что до конца недели в Украине удержится влажная погода:

«Периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших «минусов». Но уже 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление.

Сообщалось также, что синоптики рассказали украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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