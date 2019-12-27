В пятницу, 27 декабря, погода в половине Украине ожидается дождливой, а в остальных областях выпадет снег

Погода ожидается дождливой на востоке и юге страны, кроме Одессы. На западе страны выпадет снег, а в центральной и западных частях, а также Одессе ожидается снег с дождем. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Температура будет от нуля градусов ночью на западе, до пяти градусов на юге. Днем температура может достигать четырех градусов на западе, до семи градусов на юге.

Также украинцев предупреждают о гололедице на западе страны и тумане на востоке Украины. Водителям, как и пешеходам, стоит быть особенно осторожными при сколькой дороге и плохой видимости.

Ранее мы сообщали, что в украинских Карпатах заметили "призрака".

В украинских Карпатах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак.

Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.

Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.

Сообщалось, что аномальная зима может стать причиной того, что украинцы весной останутся без целого ряда продуктов.

Об этом сообщил кандидат биологических наук Юрий Гамуля.

«То, что сейчас еще нет снега, для озимых негативный фактор. Но, с другой стороны, сейчас идут дожди, и это хорошо. Главная задача снежного покрова - теплоизоляция и накопление влаги, и с точки зрения последней дожди являются неплохой альтернативой. Поэтому озимым пока должно быть комфортно», - отметил он.

В то же время Гамуля утверждает, что ранее цветение для растений является стрессом. Но окончательно утверждать, что украинцы летом останутся без фруктов, пока рано.

Напомним, долгожданный снег устроит апокалипсис в Украине

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