Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, такую погоду в Украине организовал «циклон со странным именем Ailton».

Поэтому во вторник, 24 декабря, влажная погода будет в большинстве областей Украины.

«Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями, туристы - осторожно !, также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных осадков, разве что - туманы и морось», - сообщила синоптик.

Также она отметила, что о весеннем тепле уже пора забывать, температура воздуха будет постепенно снижаться.

Пока не очень заметно, но уже во вторникожидается + 4 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.

В Киеве в канун Рождества западного обряда, Сочельника, 24 декабря ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать, температура опустится до минусовых значений ориентировочно 27-28 декабря.

«Тогда и наконец можно будет вспомнить, как выглядит снег», - добавила синоптик.

Сообщалось, что синоптики рассказалиукраинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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