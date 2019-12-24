Погода в Украине не перестает удивлять, и новый прогноз не станет исключением

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в пятницу, 27 декабря, в Украине начнет холодать, однако не надолго. Потепление начнется с 31 декабря 2019 года-1 января 2020 года.

С 27-28 декабря, в пятницу-субботу в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до 3 градусов тепла - 4 градусов мороза. Осадки из дождя перейдут в мокрый снег и снег.

Ухудшится ситуация на дорогах. Будет снежная каша, гололедица и местами налипание мокрого снега. Поэтому нужно быть очень осторожными, высока вероятность аварий.

Вероятно и без километровых пробок на дорогах, характерных для такой погоды, таке не обойдется.

Подобная погода уже началась в навколокарпатських районах и в ближайшие дни распространится на всю Западную Украину. А потом уже и на большинство областей Украины.

Восток долго держаться, но к концу недели и туда циклон принесет осадки.

25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях - с мокрым снегом.

Температура воздуха в течение дня предполагается +3+8 градусов, на Юге +7+12 градусов.

В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 градусов.

Сообщалось, что синоптики рассказали украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще писала Politeka, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.