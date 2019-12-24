Погода в Украине 24 декабря будет дождливой и прохладной, о чем свидетельствует прогноз синоптиков

Как сообщает Politeka, детали сообщают в Укргидрометцентре.

Так, западную Украину ожидают обильные осадки и сильный ветер. Ночью ожидается 5-8 выше нуля. Такой же показатель термометр будет показывать и днем.

На севере Украины будет дождливо, но без сильного ветра. Вместо этого ожидается туман. Ночью на улице будет 5-8 тепла. Днем воздух прогреется до 6-8 по Цельсию.

Жителям центральных регионов стоит готовиться к дождю с туманом и сильным ветром. Ночью на улице будет 4-6 тепла. Днем воздух прогреется до 7-9 по Цельсию.

Теплее всего будет жителям южных областей. Дождь с туманом будет сопровождаться ночными 5-9 градусами. Днем столбики термометров прогреются до 9-11 по Цельсию.

Холоднее всего будет на востоке. Ночью там столбики термометров будет 3-5 тепла, а днем около 4-7 градусов.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет дождь с сильным ветром и туманом. Ночью термометр будет показывать 4-7 тепла, днем около 5-8 по Цельсию.

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