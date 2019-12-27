Крымский бизнесмен Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган» , попал в немилость к местным властям и внезапно добрым словом вспомнил преданную им Украину

Ою том, что он «проукраинский», Зубков заявил во время интервью на радио «Крым. Реалии», передает Politeka.

В 2014 году этот человек был одним из тех, кто громче всех радовался аннексии полуострова, а очевидцы еще помнят его плакаты со львами, на которых он грозился натравить животных на «бандеровцев», если они захотят вернуть Крым в Украину.

Однако жизнь в «родной гавани» обернулась для бизнесмена практически полным крахом. У него возникли разногласия с крымскими властями, в частности с «главарем» полуострова Сергеем Аксеновым, который положил глаз на территории, которые занимает парк.

Судебные тяжбы по поводу парка не прекращаются уже несколько лет, и вот 5 декабря подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток.​ Российские приставы в Крыму опечатали парк. Позже суд постановил еще на месяц закрыть «Тайган». Таким образом, парк не будет работать до 23 января 2020 года.

По словам Зубкова, он терпит многомиллионные убытки и даже грозится убить около 30 медведей, если парк не заработает в ближайшее время.

«Мне нужно думать, как парки будут существовать после закрытия, поскольку живут только за входную плату. Мы не имеем никаких госдотаций. Поэтому принял решение, что нужно избавляться от части коллекции, а именно – отстреле 30 медведей, которых готовил для парка медведей. Но с приходом России в Крым речь идет не об открытии новых парков, а о закрытии уже имеющихся», – отметил бизнесмен.

Дальше больше. В интервью Зубков внезапно заявил, что при Украине в Крыму было лучше.

«Если при Украине я успешно построил два своих зоопарка, а сегодня их спасаю от рейдерства, самой настоящей рейдерской атаки, которую организовал Сергей Аксенов с Ивановым и другими своими исполнителями. То о чем можно говорить? Я проукраинский. Конечно, я вспоминаю Украину, которая дала мне возможность реализовать свою мечту, сделать для Крыма два замечательных объекта. И еще согласовала пять. Я бы их уже половину построил, будь Крым украинским. Но, к сожалению, тот кошмар, российский кошмар…», – разошелся он.

Зубков: При Украине я построил два зоопарка, а сегодня спасаю их от рейдерства "Конечно, я вспоминаю Украину, которая дала мне возможность реализовать мечту, сделать для Крыма два замечательных объекта. И еще согласовала пять. Я бы их уже половину построил, будь Крым украинским" Парк львов "Тайган" закрыли на 30 дней. Во второй раз. Еще до истечения прошлого срока. Вот что думает об этом Олег Зубков Gepostet von Крым Реалии am Mittwoch, 25. Dezember 2019

При этом он обвинил Аксенова в двуличии и приспособленчестве.

Самое интересное, что в комментариях к публикации – ни одного слова сочувствия. Мужчине не забыли, как рьяно он топил за российский Крым.

«Бумеранг он такой», «Очень проукраинский, когда припекло. А в 2014 активно поддерживал оккупантов», «Он первый был за русский мир, а теперь его львов на шашлыки пускают», «за что боролся, на то и напоролся. Хавай русский мир теперь, сепар», – пишут люди.

Напомним, любитель России показал "райскую жизнь" на Донбассе.

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