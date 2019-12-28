Покойная актриса Галина Волчек была доверенным лицом Владимира Путина и Сергея Собянина

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук напомнил российский журналист Аркадий Бабченко. После известия о смерти 86-летней актрисы он вступил в спор с другим российским журналистом и телеведущим Виктором Шендеровичем, который почтил память артистки в сети. В пылу перепалки Бабченко указал на то, что Шендерович скорбит об «очередной путинской подстилке, доверенному лицу оккупанта и убийцы».

Бабченко напомнил о том, что при жизни Волчек играла не только в кино: «она еще талантливее играла доверенное лицо Путина и доверенное лицо Собянина». Журналист признался, что не видит причин скорбеть о том, что актриса ушла из жизни.

«Я в принципе не могу понять, о чем тут скорбеть. Тетка дожила до восьмидесяти шести лет, тридцать из них руководила суперуспешным театром, слава, бабла немеряно, почет, ордена от любой власти - со всеми прижилась, с КПСС, с Ельциным, с Медведевым, с Путиным, при любой войне - Афгане, Чечне, Грузии, Украине - долгая сытая счастливая богатая жизнь», - написал Бабченко.

Он также напомнил о том, что Путин, с которым любезно общалась Волчек, виновен в гибели украинцев.

«Это вам не восемнадцатилетний украинский пацан, убитый в донецком аэропорту. Но нет. Ах, какая трагедия, как потеря, какое горе. Ну, а то, что ручке убийце этого самого пацана лобызает, ну, то такое...», - возмутился Бабченко.

Напомним, в четверг, 26 декабря, не стало актрисы и режиссера Галины Волчек. Ей было 86. Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у нее начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Напомним, народную артистку СССР, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве.

Для поддержания жизни женщину ввели в состояние медикаментозной комы. Она перестала дышать самостоятельно из-за осложнений после двусторонней пневмонии, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.