Известный украинский актер Сергей Гармаш сообщил зрителям "Современника", что артисты не выйдут на поклон, так как ушла из жизни художественный руководитель, режиссер и актер Галина Волчек

Гармаш сообщил, что он не верит в смерть. Артисты очень извинились перед залом, но выйти не смогли. Ведь умерла Галина Волчек. Она была художественным руководителем. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наш учитель. Наша мама. Наше сердце. Сердце этого дома. Сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим. И поймите нас, пожалуйста..", - заключил Гармаш. Об этом сообщает Politeka.

Российский актер Олег Басилашвили также высказался о потере Волчек:

"Она была одним из создателей театра "Современник" вместе со своими товарищами, которых организовал, сплотила в одну группу Олег Николаевич Ефремов. Я был свидетелем того, как создавался этот театр, какую новую струю внес в театральную жизнь "Современник" вместе с Галей Волчек. Ее уход из нашей жизни — это большая трагедия для нас для всех.", - сказал легендарный артист.

Он отметил, что ушла из жизни художник, актриса, руководитель, педагог и воспитатель многих актеров в театре "Современник". Место, что она освободила, будет долго не занято человеком подобного уровня.

Отреагировал на смерть и известный российский певец Николай Басков.

"Невосполнимая утрата в мире искусства !!! Ушла из жизни Галина Волчек. Соболезную родным и близким", - написал артист.

Сообщалось, что российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, сообщил об ужасном несчастье, которое "подкосило" их с Примадонной.

Артист скорбит за умершей актрисой и режиссером Галиной Волчек. Галкин поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстали они с Аллой Борисовной, Кристина Орбакайте и, конечно же, Волчек.

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