26 декабря стало известно о смерти 86-летней актрисы и режиссера Галины Волчек

Поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы грустным известием. Многие уже выразили соболезнования родным и близким знаменитости, пишет Рoliteka.net.

В частности, светская львица и телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм написала следующее:

"Ушел Великий Человек. И все слова лишние-их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать...", - написала звезда.

По словам Ксении, несколько лет назад ей довелось брать интервью по случаю юбилея театра "Современник" у Волчек и они проговорили три часа.

Собчак удивилась, почему актриса дала интервью именно ей, на что та ответила: "Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я , “против правил”....».

В конце ноября Ксения захотела снова пообщаться с Галиной Волчек в своем проекте "Осторожно Собчак". Она написала актрисе, а позже позвонила.

Волчек рассказала, что едет от примадонны Аллы Пугачевой и ее детей, которых она обожает.

В итоге обе договорились о съемках, однако она так и не состоялась по причине смерти звезды.

"В телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так.... «А потом все великаны умерли»(с)", - написала Собчак.

Напомним, Максим Галкин, муж Пугачевой, скорбит по умершей актрисой и режиссером Галиной Волчек.

Галкин поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстали они с Аллой Борисовной, Кристиной Орбакайте и самой Волчек.

По словам юмориста, 86-летняя Галина Борисовна очень любила их с Аллой детей - 6-летних Гарри и Лизу, как впрочем и они старушку.

Ранее мы писали, что актер Сергей Гармаш сообщил зрителям "Современника", что артисты не выйдут на поклон, так как ушла из жизни художественный руководитель, режиссер и актер Галина Волчек.

Артисты очень извинились перед залом, но выйти не смогли.

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