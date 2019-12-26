В четверг, 26 декабря, не стало актрисы и режиссера Галины Волчек. Ей было 86

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из слов ее коллег, пишут в популярных российских телеграм-каналах. Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у нее начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Напомним, народную артистку СССР, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве.

Для поддержания жизни женщину ввели в состояние медикаментозной комы. Она перестала дышать самостоятельно из-за осложнений после двусторонней пневмонии, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на попытки медиков поддерживать жизнь артистки, ее состояние продолжило стремительно ухудшаться.

Ранее мы сообщали, Галина Волчек длительный период совей жизни не могла никак избавиться от пагубной привычки - курения. Говорят, она умудрялась выкурить за полчаса до четырех сигарет.

От этой зависимости она не смогла избавиться даже, когда оказалась в инвалидной коляске.

Волчек рассказывала, что к мундштукам ее приучила Примадонна:

"Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать".

Стоит отметить, что пагубная зависимость начала проявляться у Волчек еще в юности.

"Мы с Наташей Ромм, дочерью знаменитого режиссера Михаила Ромма, не просто дружили, а были как сестры, жили в соседних подъездах. Эталоном красоты, величественности, женского обаяния для нас, 12-13-летних, была актриса Елена Кузьмина, жена Ромма. Этот образ полулежащей всегда Кузьминой: одна рука поддерживает голову, а другая держит сигарету... Мы завороженно смотрели на нее, а потом решили подойти к зеркалу и примерить на себя этот образ...", - делилась воспоминаниями из жизни Волчек. Она добавила, что единственный в жизни раз видела, как плачет ее отец, - когда он увидел ее с сигаретой.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

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