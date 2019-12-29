В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали фамилии пленных, которые вернулись домой

76 украинцев вернулись домой. Они находились в плену на Донбассе. В списке 12 фамилий военных и 64 гражданских лица.

А вот советник секретаря СНБО Сергей Сивоха сообщил, что в Украину вернулись 76 человек. При этом Украина передала "ЛДНР" 127 человек. 14 человек отказались выезжать в непризнанные республики. 4 человека из списка "ЛДНР" решили остаться на неподконтрольных территориях со своими семьями. Об этом пишет Politeka.

Ранее мы сообщали, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.

29 декабря прошел большой обмен пленными между Россией и Украиной.

Стоя в очереди во время подготовки к обмену украинец Виктор Савин рассказал о том, что испытал и перенес за пять лет плена, и назвал вещи своими именами.

По словам узника, он пять лет подвел в подвалах "ДНР" на пяти квадратных метрах.

«Представьте, пять лет у себя в туалете прожить. Три месяца в колонии 32. Я попал в колонию, как в санаторий. Пять лет в подвале!. Вы понимаете, что это такое?! В 21 веке... Европейское государство…», – отмечает он.

Седоволосый Савин рассказал, что в колонии не было пыток и допросов, чего он с лихвой хлебнул в подвалах. Мужчина уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Сообщалось, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками "Л/ДНР" состоялся.

В Донецкой области на КПВВ "Майорское" закончился процесс освобождения украинце.

Процедура началась в 11:00. Обмен проходил в серой зоне. Всего "ЛНР" передала украинской стороне 25 пленных, а Украина - 63 человека.

Со стороны "ДНР" на родину вернулись 53 героя, в ответ Украина передала 66 человек.

Также украинцы, освобожденные в результате проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", впервые связались с родными.

Напомним, Обмен пленными стартовал, спецборт вылетел из Киева

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