В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали фамилии пленных, которые вернулись домой
76 украинцев вернулись домой. Они находились в плену на Донбассе. В списке 12 фамилий военных и 64 гражданских лица.
А вот советник секретаря СНБО Сергей Сивоха сообщил, что в Украину вернулись 76 человек. При этом Украина передала "ЛДНР" 127 человек. 14 человек отказались выезжать в непризнанные республики. 4 человека из списка "ЛДНР" решили остаться на неподконтрольных территориях со своими семьями. Об этом пишет Politeka.
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Ранее мы сообщали, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.
29 декабря прошел большой обмен пленными между Россией и Украиной.
Стоя в очереди во время подготовки к обмену украинец Виктор Савин рассказал о том, что испытал и перенес за пять лет плена, и назвал вещи своими именами.
По словам узника, он пять лет подвел в подвалах "ДНР" на пяти квадратных метрах.
«Представьте, пять лет у себя в туалете прожить. Три месяца в колонии 32. Я попал в колонию, как в санаторий. Пять лет в подвале!. Вы понимаете, что это такое?! В 21 веке... Европейское государство…», – отмечает он.
Седоволосый Савин рассказал, что в колонии не было пыток и допросов, чего он с лихвой хлебнул в подвалах. Мужчина уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует.
Сообщалось, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками "Л/ДНР" состоялся.
В Донецкой области на КПВВ "Майорское" закончился процесс освобождения украинце.
Процедура началась в 11:00. Обмен проходил в серой зоне. Всего "ЛНР" передала украинской стороне 25 пленных, а Украина - 63 человека.
Со стороны "ДНР" на родину вернулись 53 героя, в ответ Украина передала 66 человек.
Также украинцы, освобожденные в результате проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", впервые связались с родными.
Напомним, Обмен пленными стартовал, спецборт вылетел из Киева
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