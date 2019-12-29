Украинцы устроили акцию протеста под зданием Лукьяновского СИЗО из-за предстоящего обмена пленными

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, суд под личное обязательство отпустил бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в расстреле активистов Революции Достоинства.

Бывших силовиков готовят к обмену с оккупационными формированиями "Л/ДНР", и это вызвало негодование среди украинцев, которые решили устроить настоящий бунт под Лукьяновским СИЗО.

Под зданием СИЗО собралось около 150 человек. Протестующие разделились на два лагеря: кто-то поддержал подобный шаг, поскольку оккупанты отпустят украинцев из плена, а другие жестко критиковали подобную поблажку для людей, которых обвиняют в тяжких преступлениях.

После полночи под зданием произошла стычка с силовиками. Правоохранителям удалось оттеснить протестующих, после чего с территории СИЗО выехал микроавтобус.

Активисты также попытались установить баррикады перед въездом в СИЗО, а на территорию пенитенциарного заведения силовики направили подкрепление с четырьма автобусами бойцов Нацгвардии.

По информации, которую публикуют в соцсетях, под зданием Лукьяновского СИЗО через время появились неизвестные люди в балаклавах с оружием, которые отказывались показывать свои документы.

Как мы ранее сообщали, 29 декабря должен пройти новый обмен пленными между Украиной и оккупационными формированиями "Л/ДНР".

В рамках подготовки к процессу украинские суды признают виновными людей, совершивших громкие преступления против Украины, и отпускают под личное обязательство для дальнейшей их передачи подконтрольным России боевикам.

В первую очередь, это бывшие бойцы "Беркута", которых обвиняют в убийстве активистов Майдана, харьковские и одесские "террористы". Также был освобожден из-под стражи фермер, по вине которого погибли 10 спецназовцев ВСУ на Донбассе.

Напомним, масштабный обмен пленными: имена убийц, которых Украина выдаст России

Как сообщала Politeka, Россия и Украина договорились, раскрыты детали нового обмена пленными.

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