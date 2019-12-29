Появились новые подробности сегодняшнего обмена пленными

Об этом сообщает 112 Украина.

Как известно, обмен пленными должен состояться в серой зоне на Донбассе.

"Обмен состоится в "серой зоне", люди будут передвигаться на автобусах и затем (по окончанию обмена) будут доставлены в Краматорск, оттуда самолетом должны будут отправиться в аэропорт Борисполь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что от здания СИЗО в Бахмуте отправился автобус с людьми, которые предположительно будут участвовать в обмене с подконтрольными Кремлю оккупационными формированиями "Л/ДНР".

По информации журналистов, три автобуса уже отправились к месту обмена, а в каждом транспортном средстве приблизительно находятся 25 человек.

Вероятно, обмен пленными состоится на КПВВ "Майорское". Журналистов на объект не пускают, а сам пункт пропуска не работает.

"Это КПВВ "Майорское", оно закрыто для передвижения. Как сказали военные закрытое оно по техническим причинам, не пропускают ни одну машину. Мы знаем, что здесь готовятся к обмену удерживаемыми лицами. Дальше не пускают и журналистов... Ни одному СМИ не удалось получить аккредитацию", - добавил корреспондент.

Журналистка Соня Кошкина, в свою очередь, в Telegram сообщила, что специальный борт уже вылетел из аэропорта.

"Только что специальный военный борт вылетел из Борисполя.

Буквально пару минут тому", - написала она.

Как мы ранее сообщали, 29 декабря должен пройти новый обмен пленными между Украиной и оккупационными формированиями "Л/ДНР".

В рамках подготовки к процессу украинские суды признают виновными людей, совершивших громкие преступления против Украины, и отпускают под личное обязательство для дальнейшей их передачи подконтрольным России боевикам.

В первую очередь, это бывшие бойцы "Беркута", которых обвиняют в убийстве активистов Майдана, харьковские и одесские "террористы". Также был освобожден из-под стражи фермер, по вине которого погибли 10 спецназовцев ВСУ на Донбассе.

Окончательные списки пока не публиковались, но подконтрольные боевикам "Л/ДНР" порталы утверждали, что обмен проведут по формуле "87 на 55".

Напомним, масштабный обмен пленными: имена убийц, которых Украина выдаст России

Как сообщала Politeka, Россия и Украина договорились, раскрыты детали нового обмена пленными.

Также Politeka писала, что свежие кадры "освобожденного" Донецка потрясли украинцев.