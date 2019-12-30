В течение последнего в 2019 году дня будет идти мокрый снег, местами с дождем - погода, внезапно и местами, станет действительно зимней

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

«Выпадать будет на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях». Известно, что на остальной территории – без существенных осадков.

В новогоднюю ночь и первое января также пойдет мокрый снег и распространится на большую часть Украины:

«Только Юг избежит существенных осадков».

Позже все «морозное» будет переходить в дождь:

«Отсыпаться 1-го января можно будет при облачной погоде, в Центре, на Востоке и Юге с небольшими осадками», - отмечает синоптик.

В праздничный, 1-го января, день будет сухо на Севере и Западе:

«На Волыни возможно даже солнышко». Однако же есть важный нюанс, отмечает синоптик:

«31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного». Так не смотря на потепление, будет некомфортно, синоптик советует «укутаться» плотнее, чтобы избежать простуд.

Известно также, что ближайшей ночью в Украине ожидается небольшой мороз:

«Дороги и тротуары будут скользкими. Гололед!»

31 декабря утром в украинской столице сухо:

«В первую половину дня - без существенных осадков, далее во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем», - говорится в прогнозе.

В Новогоднюю ночь Киев засиплет мокрым снегом:

«Из-за потепления снег может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся».

Так температура воздуха в столице страны ближайшей ночью будет около -1 - -3, 31 декабря днем потеплеет до +1 - +3 градусов:

«А в ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около нуля, то есть, от 1 мороза до 2 градусов тепла». Известно также, что 31 декабря и 1 января в Киеве возможен сильный ветер.

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