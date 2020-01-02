Россия спешит поскорее раздать свои паспорта как можно большему количеству жителей ОРДЛО, но что-то пошло не так

Люди, побывавшие в Донецке, со ссылкой на источник в горсовете, рассказали о том, что эйфория от обещаний российского президента Владимира Путина обеспечить защиту гражданам РФ резко пошла на спад, и в оккупированных регионах люди все чаще отказываются от паспортов с двуглавым орлом, причем даже боевики «ДНР».

Об этом в своем телеграмм-канале сообщает Вольнодумец.

По словам источника в мэрии Донецка, сейчас в городе паспорта РФ есть у 30-40 тысяч людей на 400-420 тысяч населения. Опять же, по данным горсовета, хотя эти данные могут быть сильно завышены. Получается, российский паспорт есть у каждого десятого жителя.

Однако, с июля 2014 года в город приехали 27 тысяч россиян с паспортами РФ, которые также вошли в эту статистику. Таким образом, выходит, что гражданство соседней страны в оккупированном городе приняли всего 10-12 тысяч украинцев.

Более того, зафиксированы многочисленные отказы жителей «ДНР» от российских паспортов, о чем умалчивают не только росСМИ, но и местная пресса. Но самое примечательное, что от гражданства РФ открещиваются даже боевики.

«Из достоверных источников работнику горсовета известно, что около 1800 солдат так называемого министерства обороны ДНР отказались получать российские паспорта, оставив себе паспорта Украины! Наверное, не так уж и плохо быть гражданином Украины. Настоящих причин отказа ополченцев от российского гражданства, а также истинных целей их отказа мы не знаем. А вот, что потом случилось с отказниками, известно со слов работника горсовета. Большинство из них были уволены со службы под различными предлогами. Сами понимаете – недоверие!», – говорится в сообщении.

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