Новый 2020 год белой Крысы, согласно прогнозам астрологов, обещает быть удачным, но многих пугает то, что он високосный

Считается, что високосный год приносит неприятности, стихийные бедствия и катастрофы. Что же просиходит на самом деле? Давайте разбираться.

Как известно, високосным считается год, который длиннее на один день предыдущего. Случается он раз в четыре года.

Отметим, високосный год имеет очень большое значение. Ведь, если бы мы ежегодно отсчитывали по 365 дней, то вскоре поры года поменялись бы местами, и календарные зима, весна, лето и осень вовсе не сответствали бы тому, что происходило бы за окном.

Дело в том, что астрономический год, за который планета делает полный оборот вокруг Солнца, равен 365 суткам и 6 часам. Поэтому за четыре года накапливается один лишний день.

Что же касается примет, то тем, кто в них верит, следует отложить на следующий год покупку квартиры и переезд, не брать больших кредитов, не менять работу. А еще – никому не рассказывать о своих планах на год – иначе не сбудутся. И даже по грибы лучше не ходить. Якобы в високосный год они вбирают из земли все самое негативное.

Согласно приметам, не стоит в високосный год даже отмечать выпадение первого зуба у ребенка. Иначе сгниют все остальные.

Считается, что в високосный год нельзя гадать, потому что вся отрицательная энергия может сконцентрироваться на гадающем, и предсказания судьбы обернуться чередой неудач. Также показания гаданий могут быть неверными, запутанными.

Многие верят, что свадьбы, сыгранные в високосный год, принесут несчастья, а рожденный ребенок обретет печальную судьбу. Но есть и обратная примета — нельзя разводиться, потому что следующий брак или отношения будут несчастливыми, разведенные могут заболеть. При этом статистика показывает, что браки, заключенные в високосные годы, распадаются не чаще других.

Если свадьбу и поход за грибами можно отложить, то с рождением ребенка все совсем уж радикально. Вот можно посмотреть список тех, кто появился на свет именно в високосный год. Среди них Дэвид Копперфильд, Николас Кейдж, Рассел Кроу, Моника Белучи, Киану Ривз, Хью Джекман, Уилл Смит, Ким Кардашьян, Марк Цукерберг, Павел Дуров и многие другие. Президент России Владимир Путин также родился именно в высокосный год.

Добавим, что с точки зрения христианства – суеверия – это грех. Церковь подчеркивает, что никаких запретов на женитьбу, венчания, и уж тем более рождение детей, быть не может.

Стоит также отметить, что астрологи в этом вопросе придерживаются здравомыслия и мнения о том, что несчастливый високосный год — просто суеверие, поскольку для исполнения воли судьбы не имеет особого значения количество дней в году.

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