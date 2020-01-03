Катастрофа может обрушиться на Европу совсем скоро

Такое заявление сделали специалисты из Гронингенского и Утрехтского университетов, которые находятся в Нидерландах.

К неутешительным выводам ученые пришли были сделаны после климатического моделирования. Оно показало, что таяние вековых льдов в Гренландии и увеличение количества осадков могут изменить Северо-Атлантическое течение. Это неблагоприятным образом скажется на климате.

Относительно мягкий климат Европы может резко стать более суровым. Изменения ожидаются в этом столетии. Вероятность их наступления составляет 15%. Важно учесть, что в моделировании игнорировалось таяние арктических ледников, поэтому процент меньше реального.

Ученые надеются, что теплое течение, которое следует из Мексиканского залива, если и поменяет направление, то временно. При ином сценарии европейцам нужно ждать значительного похолодания.

Напомним, ранее Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что Земле грозит климатическая катастрофа: нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

"Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не предпримем срочных мер в отношении климата, то мы будем двигаться к повышению температуры более, чем на три градуса к концу столетия", - заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

Согласно данным WMО, по состоянию на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи в конце XVIII века. Таким образом 2019 станет вторым или третьим самым горячим годом за все время наблюдений.

Организация также подтвердила, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году. Среди прочего это вредит мировому океану, поскольку он поглощает тепло и углекислый газ.

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