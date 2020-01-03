Стало известно, как украинцы отреагировали на скандальную инициативу "Слуги народа"

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, глава профильного комитета Рады Галина Третьякова предложила легализировать для жителей ОРДЛО сразу две пенсии.

В "Слуге народа" уверены, что подобная инициатива является еще одним видом санкций против страны-агрессора.

Однако простые украинцы не поддержали такую идею Галины Третьяковой и обвинили народного депутата в попытке легализировать оккупационные формирования.

Некоторые комментаторы предложили депутату платить двойные пенсии жителям ОРДЛО из собственного кармана, а другие и вовсе призвали судить Галину Третьякову за "государственную измену".

"Плати со своего кармана, а в мой не лезь", "Справедливее был бы двойной тюремный срок за государственную измену", "Пожизненная премия за коллаборацию", "У нас солидарная пенсионная система, какого черта я, как плательщик налогов, должен содержать голож*пых сепаратюг?! Вот хоть копейка от них в бюджет страны поступает?! Почему зеленые чучундры лезут в мой карман?!", "Неплохо, повышение тарифов для всей Украины, а для жителей ОРДЛО двойная пенсия", "Тормозов нет...", - возмущаются украинцы в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что в "Слуге народа" заговорили о двойных пенсиях для жителей оккупированного Россией Донбасса. По словам главы профильного комитета Рады Галины Третьяковой, жители оккупированных районов Донбасса должны иметь право на получение как украинской пенсии, так и выплат со стороны оккупационных «властей».

Нардеп также подчеркнула, что Украина не может отказаться от выплаты пенсий своим гражданам на основании того, что они получают выплаты от РФ в Крыму или от группировок «ДНР» и «ЛНР».

По мнению Третьяковой, факт получения двух пенсий не должен приводить к разрыву отношений государства с гражданином.

Напомним, жители ОРДЛО сломя голову ринулись в Украину: кадры безумия слили в сеть.

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