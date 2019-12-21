Жителей оккупированных территорий ОРДЛО в принудительном порядке заставляют оформлять «республиканский» и российский паспорта

В противном случае им угрожают увольнением, лишением премий и пенсий, передает информационное агентство «Донбасс».

«В частности, под угрозой увольнения российское гражданство заставляют приобретать работников «администрации г. Краснодон», рабочих шахт «Краснодонуголь» и Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал»», – говорится в публикации.

Кроме того, сотрудники органов оккупационной власти обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить хотя бы «республиканский» паспорт. Особо несговорчивым намекают, что за свое упрямство те могут просто не получить пенсию.

Дальше больше. По информации агентства, во время очередного совещание «глава» города Брянка Михаил Моргунов заявил, что необходимо ускорить паспортизацию подчиненных, чтобы «успеть в сроки присоединиться к Ростовской области».

В соцсетях и между собой жители Брянки также говорят о том, что в территориальное подразделение «МРЭО МВД ДНР» завезли номерные знаки российского образца, на которых пока стоит индекс Ростовской области.

Не обошли журналисты и статистики в органах местной «власти». Так, лишь за декабрь в «министерстве доходов и сборов ДНР» 29 работников получили российское гражданство, 21 сотрудник подал заявление и пакет документов на получение паспорта соседнего государства, 13 человек получили паспорта «ДНР», еще шесть подали заявление на его получение. Три человека, которые не успели в срок выполнить указания начальства в этом вопросе, остались без премий.

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