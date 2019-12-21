Жителей оккупированных территорий ОРДЛО в принудительном порядке заставляют оформлять «республиканский» и российский паспорта
В противном случае им угрожают увольнением, лишением премий и пенсий, передает информационное агентство «Донбасс».
«В частности, под угрозой увольнения российское гражданство заставляют приобретать работников «администрации г. Краснодон», рабочих шахт «Краснодонуголь» и Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал»», – говорится в публикации.
Кроме того, сотрудники органов оккупационной власти обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить хотя бы «республиканский» паспорт. Особо несговорчивым намекают, что за свое упрямство те могут просто не получить пенсию.
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Дальше больше. По информации агентства, во время очередного совещание «глава» города Брянка Михаил Моргунов заявил, что необходимо ускорить паспортизацию подчиненных, чтобы «успеть в сроки присоединиться к Ростовской области».
В соцсетях и между собой жители Брянки также говорят о том, что в территориальное подразделение «МРЭО МВД ДНР» завезли номерные знаки российского образца, на которых пока стоит индекс Ростовской области.
Не обошли журналисты и статистики в органах местной «власти». Так, лишь за декабрь в «министерстве доходов и сборов ДНР» 29 работников получили российское гражданство, 21 сотрудник подал заявление и пакет документов на получение паспорта соседнего государства, 13 человек получили паспорта «ДНР», еще шесть подали заявление на его получение. Три человека, которые не успели в срок выполнить указания начальства в этом вопросе, остались без премий.
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